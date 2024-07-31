Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
Иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи якобы отдал приказ иранским военным о прямой атаке по израильской территории в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет New York Times со ссылкой на источники.
Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.
В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.