Убийство Хании обнажило крупный провал иранской разведки

Эксперты: Гибель ключевого переговорщика ХАМАС стала проблемой для Ирана

Tекст: Евгений Поздняков,

Анастасия Куликова

В Иране убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана. Как отметили в КСИР, Хания погиб в результате атаки на свою резиденцию в Тегеране. По данным СМИ, речь идет о прицельном авиаударе с территории третьей страны.

Совбез Ирана созвал экстренное заседание после убийства главы политбюро ХАМАС. Во многих странах региона считают, что Израиль мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость о гибели Хании. В армии Израиля сказали, что «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

Однако министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство Хании – «правильный способ очистить мир от этой грязи». «Нет больше воображаемых соглашений о мире, нет больше милосердия к этим сыновьям смерти. Смерть Исмаила Хании делает мир немного лучше», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Как отмечает The Times of Israel, Элияху оказался первым топ-чиновником Израиля, который намекнул на причастность государства к убийству Хании. Это произошло, несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу ночного инцидента. Ранее Элияху, к слову, был наказан за идею ударить по Газе ядерным оружием.

В Москве же считают, что убийство Хании негативно отразится на переговорном процессе по урегулированию конфликта в Газе. «Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», – заявил замглавы МИД Михаил Богданов в комментарии РИА «Новости». Кремль также осудил это убийство.

Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» Фуада Шукра в результате удара по Бейруту. Таким образом противники Израиля в регионе всего за сутки понесли весьма тяжелые кадровые потери.

«Само по себе уничтожение руководства враждебных организаций – традиционная практика израильских спецслужб. 20 лет назад так же был убит духовный лидер ХАМАС шейх Ахмед Ясин», – напоминает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он также добавил, что «убийство Хании – чрезвычайно неприятное событие для Ирана». «Неспособность на собственной территории обеспечить безопасность дорогого и почетного гостя – щелчок по престижу. Ну и даже помимо гостеприимства – получается, что противник может производить лихие и удачные операции внутри страны. Тем более это самый заклятый враг, на противостояние с которым все и нацелено», – напомнил Лукьянов.

«В целом убийства Хании и Шукра следует рассматривать как две части одной операции. Таким образом, по всей видимости, Израиль ответил на атаку по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Еврейское государство пытается показать, что оно способно отвечать на вызовы», – считает востоковед Кирилл Семенов.

При этом убийство Хании вызывает ряд вопросов. «По информации СМИ, глава политбюро ХАМАС в момент гибели находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Где были иранские спецслужбы? Случившееся говорит о том, что у них было не все отработано», – подчеркнул востоковед.

«Впрочем, Иран, вероятно, проведет не только работу над ошибками, но и ответит на действия Израиля. Пока сложно говорить, какие именно шаги предпринимает Тегеран. Но я думаю, следует ждать очередной эскалации на Ближнем Востоке. Напряжение в регионе будет только возрастать», – заключил Семенов.

«Израиль пытается максимально повысить ставки для того, чтобы навязать западным странам идею о безальтернативности поддержки Тель-Авива.

Биньямин Нетаньяху не был удовлетворен итогами поездки в Вашингтон, поэтому перешел к радикальным действиям», – полагает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

«Кроме того, гибель ключевого переговорщика ХАМАС ставит вопрос и о судьбах заложников, находящихся в плену у движения. Не исключаю, что после произошедшего их положение значительно усугубится. Нетаньяху продемонстрировал, что вопрос их освобождения больше не является приоритетным, хотя население Израиля такой подход не устраивает», – уточняет он.

«Нельзя исключать и того, что израильская разведка получила данные об их возможной гибели. Этот факт также мог развязать Нетаньяху руки. В любом случае произошедшее ставит на паузу диалог Израиля и ХАМАС. Проблема в том, что возможных контактных лиц со стороны Палестины попросту не осталось, не считая Яхью Синвара и Халеда Машаля», – подчеркивает собеседник.

«Проблема переговоров действительно обострилась, так как сам Хания занимал пост, сопоставимый с должностью министра иностранных дел.

Он принимал участие в переговорах с Израилем как по вопросу обмена пленными, так и по поводу урегулирования текущего конфликта. Его преемнику придется заново налаживать ценные контакты. Это не быстрый процесс», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«При этом говорить об однозначной причастности Израиля к гибели Хании пока рано. Подробности дела до сих пор не оглашаются. Можно допустить, что убийства Шукра и Хании – звенья одной цепи. Подобные действия для еврейского государства характерны. Но, повторюсь, точных деталей гибели Хании мы пока не знаем», – подчеркивает эксперт.

«Однако смерть главы политбюро ХАМАС можно считать однозначным и крупным провалом спецслужб Ирана. Он находился в Тегеране, был приглашен в качестве гостя на инаугурацию президента. Вместе с ним в мероприятии участвовали представители 80 государств.

Протоколы безопасности на подобного рода мероприятиях должны быть отработаны на высшем уровне»,

– считает собеседник. «Теоретически к убийству Хании могли быть причастны представители иранской разведки, завербованные Израилем или ему сочувствующие. В республике сильны оппозиционные настроения. Им подвержены даже некоторые члены силовых структур. Разумеется, в таком случае предотвратить угрозу гораздо сложнее», – указывает эксперт.

«Иран отреагирует на произошедшее жестко. Тегеран уже заявляет об израильском следе в преступлении. Скорее всего, республика усилит свою поддержку «Хезболлы» и ХАМАС. Ситуация вокруг Тель-Авива будет обострена. Кроме того, гибель Хании очень чутко воспримут местные спецслужбы», – акцентирует он.

«Задача по поиску виновного теперь станет для них вопросом чести. Более того, им необходимо реабилитироваться хотя бы в глазах собственного населения. Поэтому они могут начать действия по искоренению агентуры Израиля на территории страны. Будет запущена масштабная пропагандистская кампания, старт которой мы увидим уже в ближайшее время», – заключил Сажин.