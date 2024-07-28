Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.11 комментариев
Эксперт: Война с Ливаном поможет Нетаньяху удержаться у власти
Удар по Голанским высотам может развязать руки премьеру Израиля в вопросе начала войны с Ливаном. В его интересах продолжать рост эскалации. Только так собранная им коалиция способна удержаться у власти, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах.
«Движение «Хезболла» до сих пор не взяло на себя ответственность за нанесенный удар. Есть опасения, что ракета принадлежала израильской армии. Таким образом, точку в данном событии ставить нельзя. Ситуация в любой момент может приобрести качественно иное измерение», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«Биньямин Нетаньяху уже созвал срочное заседание кабинета министров, чтобы наметить дальнейший план действий. Тем не менее значительно произошедшая трагедия на расстановку сил не повлияет. Стороны, в том числе и США, заинтересованы в прекращении роста региональной эскалации», – добавляет собеседник.
«Однако Нетаньяху в ближайшее время может поспособствовать началу войны с Ливаном, используя нынешний удар в качестве предлога. Сделать это необходимо быстро, до начала президентских выборов в Америке. Для него принципиально важно поставить администрацию Штатов перед фактом, что Тель-Авив вынужден участвовать в еще более опасном конфликте», – отмечает эксперт.
«Таким образом, действующий премьер-министр сможет продлить собственное пребывание у власти. Региональное напряжение может стать для него «тростинкой», за которую он попытается ухватиться. Если не будет войны, то правительство Нетаньяху рискует потерпеть поражение на новых выборах в Израиле», – убежден он.
«Не стоит забывать и о более глобальных планах западных государств. Происходящие события на Ближнем Востоке ставили своей целью организацию прямого противостояния с Ираном. Соответственно, любые резонансные события лишь увеличивают шансы на полномасштабный региональный конфликт», – заключил Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболла» должно заплатить «высокую цену».
Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлы». Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Армия страны уже провела атаку по объектам ливанской организации. По сообщению официального Telegram-канала ЦАХАЛ, ВВС страны за ночь нанесли удары по нескольким целям, находящимся как в глубине территории соседнего государства, так и на его юге. В ходе военных действий также были поражены тайники с оружием.
Несмотря на решимость, которую проявляет Тель-Авив, сотрудники американской разведки до сих пор сомневаются в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно. Однако, как сообщает Associated Press, спецслужбы США не отрицают причастности «Хезболлы» к обстрелу данной территории. Однако Вашингтон все же осудил действия движения и выразил «непоколебимую поддержку еврейскому государству в защите от будущей агрессии.
Напомним, часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу со стороны Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку, в результате чего погибло 12 человек. Убитым было от 10 до 20 лет, сообщал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В региональных больницах находится около 40 пострадавших.
До этого газета ВЗГЛЯД писала о том, что из-за давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на окончание конфликта в секторе Газа.