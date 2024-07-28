  • Новость часаМинистр нацбезопасности Израиля заявил, что стране нужно начать войну с «Хезболлах»
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

    27 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    28 комментариев
    28 июля 2024, 02:12 • Новости дня

    США осудили атаку по Голанским высотам и выразили готовность поддержать Израиль

    Tекст: Кристина Цыцура

    США осудили атаку на Голанских высотах и подтверждают свою готовность предоставить «непоколебимую поддержку» Израилю в защите от будущих агрессий, заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

    «Мы осуждаем это ужасное нападение, в результате которого, согласно сообщениям, погибли несколько подростков и детей», – отметил представитель американской администрации, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что поддержка США для Израиля «остается непоколебимой в борьбе с террористическими группировками, поддерживаемыми Ираном», включая ливанское шиитское движение «Хезболлах».

    27 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    New York Times: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС,Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России, пишет The New York Times.

    По данным газеты, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли Штаты отношение к планам Киева, при этом Пентагон якобы не был в курсе украинской операции, хоть и воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись», передает ТАСС.

    Издание указывает, что украинское руководство не всегда делится с США планами о готовящихся военных операциях, что вызывает недовольство Вашингтона.

    Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций.

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    26 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам

    Сенатор Климов: Украину склонить к переговорам могут успехи российских военных

    В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к переговорам
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Дмитрия Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. Во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся. Во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов в ответ на заявления главы украинского МИД.

    «Украинские чиновники – обычные наемники. Так, Владимир Зеленский – это актер, которого наняли на роль президента. Дмитрий Кулеба – это человек, ставший министром иностранных дел по согласованию с Вашингтоном и Лондоном. Задача этих персонажей сводится к тому, чтобы выдавать себя за субъектов международной политики. Действуют же они по заранее согласованному сценарию», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Поэтому, как указал собеседник, слова Кулебы о якобы невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо. «Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», – пояснил парламентарий.

    При этом, по мнению Климова, рассчитывать на то, что после президентских выборов в США офис Зеленского «склонят» к переговорам, не стоит. «В Америке есть люди, по-разному относящиеся к событиям на Украине и по-разному понимающие способы удержания американского господства в мире. Вместе с тем некоторые акценты в геополитической игре все же могут быть смещены», – допустил он. Сенатор не исключает, что Вашингтон начнет больше внимания уделять Тайваню, Ближнему Востоку, а также региону Закавказья.

    «На этом фоне нам надо продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем. Чем серьезнее будут наши успехи на поле боя, тем больше у нас появится возможностей для того, чтобы закрепить их на политико-правовом направлении», – заключил Климов.

    Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул глава МИД Украины.

    Кулеба утверждает, что от китайского коллеги Ван И «очень четко» прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для Пекина. Украинский министр также сообщил, что Киев получил «четкий сигнал», что Китай не ищет каких-либо временных решений конфликта, а работает над его устойчивым решением. «Я говорил о важности именно справедливого мира, а не любого мира. И мой китайский коллега сам добавил: справедливого и длительного. Это очень важно», – заверил Кулеба.

    При этом в среду на встрече с Ван И он сделал заявление о готовности Украины к переговорам с Россией. Об этом же в тот день сообщала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Позже в украинском внешнеполитическом ведомстве подтвердили данную информацию, указав, что Киев готов вести переговоры с Москвой «на определенном этапе». В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобный посыл украинских представителей идет в унисон с российской позицией, однако нужно дождаться деталей.

    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посоветовал украинским властям поторопиться с переговорами. «Если он (Владимир Зеленский) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться: ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. 

    В последнее время на Украине все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Некоторые наблюдатели связывают это с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Он, к слову, уже провел телефонный разговор с Зеленским, в котором объяснил украинской стороне необходимость завершения конфликта. Трамп назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона.

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    26 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены

    Политолог Ципис: Республиканцы и демократы намерены прекратить конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время

    Эксперт: Дни премьерства Нетаньяху сочтены
    @ Jack Guez/dpa/Global Look Press

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в сложном положении: его коалиция правых сил создана вокруг идеи конфликта с ХАМАС, но местные левые партии, как и США, подталкивают его к перемирию. Вероятно, его дни в большой политике подходят к концу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в Вашингтоне Нетаньяху встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис.

    «В американской политике сейчас нет сил, заинтересованных в продолжении конфликта на Ближнем Востоке. Ни республиканцы, ни демократы не видят благоприятных перспектив в противостоянии Израиля и ХАМАС. Поэтому обе партии выразили желание остановить боевые действия, однако их подходы по достижению этой цели отличаются», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Демократы оказались крайне зависимыми от мнения пропалестинских активистов. Они склонны к критике Израиля и с пониманием относятся к ограничениям, предлагаемым в отношении еврейского государства. Дональд Трамп, в свою очередь, не собирается прекращать поддержку Израиля, однако риторически пытается вынудить страну прекратить затянувшийся конфликт», – подчеркивает он.

    «При этом в самом Израиле наблюдается серьезный политический раскол. Местные левые активно давят на Биньямина Нетаньяху с требованиями начать переговоры с ХАМАС, в то время как правые настаивают на продолжении боевых действий. На этом фоне решения, принятые премьер-министром в ближайшем будущем, окажут максимальное воздействие на всю страну», – отмечает собеседник.

    «Учитывая его поездку в США, можно сказать, что Нетаньяху в настоящий момент настроен содействовать прекращению огня. Это ставит под колоссальный удар налаженную им коалицию правых сил. Скорее всего, его дни во власти сочтены, но пойти против воли Вашингтона он не может. Однако до окончания выборов в Штатах он не будет предпринимать серьезных действий», – акцентирует эксперт.

    «Нетаньяху попытается дотянуть до ноября: текущее положение дел на Ближнем Востоке будет сохраняться. Ему нужно понять, с кем именно предстоит более предметно обсуждать вопрос завершения конфликта. Скорое прекращение огня уже неоспоримо, однако важно понять, на чьих условиях будет достигаться столь значимое решение», – заключил Ципис.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис. На повестке был вопрос о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба Белого дома, президент США заявил главе еврейского государства о необходимости «закрыть оставшиеся пробелы» и заключить сделку с палестинским движением ХАМАС, чтобы как можно скорее освободить заложников. Байден также подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля «от всех угроз» со стороны Ирана, «Хезболлы» и хуситов.

    С призывом как можно скорее согласовать с палестинским движением прекращение огня к Нетаньяху обратилась и Харрис. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы «положить конец страданиям местных жителей и обеспечить палестинскому народу право на свободу, достоинство и самоопределение». «Я изложила премьеру свою серьезную обеспокоенность в том числе большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа», – сказала вице-президент США на пресс-конференции.

    Как сообщили источники портала Axios, представители еврейского государства «были застигнуты врасплох заявлением Харрис на камеру и ошеломлены ее тоном». По их оценкам, ее заявление по итогам встречи с премьером Израиля было сказано гораздо жестче, чем то, что она говорила в ходе переговоров. Нетаньяху был также расстроен тем фактом, что Харрис говорила о сделке с ХАМАС как о полном окончании войны, что противоречит позиции еврейского государства.

    Впрочем, риторику демократов поддержал и республиканец Дональд Трамп. Встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии с Нетаньяху должна состояться в пятницу. Накануне Трамп заявил: «Израиль должен прекратить войну в Газе, и сделать это следует быстро». Его слова приводит The New York Times.

    Напомним, переговоры Израиля с ХАМАС продолжаются уже несколько месяцев. В конце мая Байден предложил проект трехэтапного соглашения о прекращении огня. Предполагалось, что стороны достигнут окончательного прекращения боевых действий при полном выводе армии обороны Израиля из Газы для освобождения израильских заложников.

    Нетаньяху заявил, что поддерживает этот план, а все препятствия чинит ХАМАС. При этом, по его словам, Израиль продолжит военное давление на палестинских радикалов, поскольку, по его версии, это приближает заключение соглашения об освобождении заложников.

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    25 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    New York Times: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на санкции, с начала обострения ситуации на Украине Россия получила чипы для боевой электроники американского производства почти на 4 млрд долларов, пишет The New York Times.

    Так, одним из важных чипов в российских ракетах оказалась программируемая пользователем вентильная матрица, или FPGA, производимая такими американскими компаниями, как Advanced Micro Devices и Intel. Подобный чип используется в пожарной сигнализации, интернет-модемах, ракетах и беспилотных летательных аппаратах для молниеносной обработки данных, передает The New York Times.

    Издание отмечает, что многие чипы были закуплены через группу подставных компаний в Гонконге.

    Ссылаясь на данные российской таможни, NYT уверяет, что Россия импортировала товаров на сумму более 390 млн долларов, что является только частью «усилий Москвы по обходу санкций».

    Издание подчеркивает, что еще в 2020 году Кремль предпринял попытку наладить производство чипов внутри страны, однако вместо этого Москва «наладила отношения с крупными производителями чипов в США.

    New York Times указывает, что Россия «быстро переориентировала цепочки поставок», начав с поиска дружественных стран и портов, готовых обслуживать ее суда.

    Тогда у России появились возможности закупать чипы через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Главным поставщиком микросхем в Россию стал Китай – согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, 29% всех полупроводниковых приборов поставляются через эту страну.

    В частности, в центральном китайском городе Чэнду располагается производящая чипы для беспилотных летательных аппаратов Shahed и Lancet компания Texas Instruments.

    Еще один американский производитель микросхем Micron Technology производит чипы в Сиане.

    При этом New York Times отправила запросы указанным компаниям с просьбой разъяснить ситуацию, на что получила ответ о «полном соблюдении требований экспортного контроля США».

    Как заметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (аналитический центр в Вашингтоне) Эмили Килкриз, в первые несколько недель российской спецоперации было ожидание «сокрушительных мер», однако в США «явно недооценили трудности, с которыми пришлось столкнуться в обеспечении соблюдения законодательства на таком рынке».

    Ранее в США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.

    Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.

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    25 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией

    Помощник госсекретаря Стюарт отвергла вариант отказа США от поддержки Киева ради диалога с Россией по теме вооружений

    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО). По ее словам, Россия в качестве условия возобновления диалога настаивает на том, чтобы США «согласились на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины». «Мы не пойдем на это», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году, помощник госсекретаря заверила, что США «открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и с Россией».

    Стюарт выразила надежду, что Китай «увидит ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации». Однако, по ее мнению, данная тема не может выступать в качестве «разменной монеты», переговоры не должны сопровождаться выдвижением предварительных условий.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО практически полностью уничтожило основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями и продолжает нагнетать конфронтацию. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России.

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    26 июля 2024, 11:55 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции посольства США на концерт Shaman

    Песков: Посольство США не отреагировало на акцию Shaman у своего здания

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство США в Москве никак не отреагировало на митинг-концерт певца Shaman (Ярослав Дронов) у своего здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

    «Они никак не реагируют», – ответил Песков на вопрос о реакции посольства США на митинг, передает ТАСС.

    По его словам, Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию наиболее доступным ему образом.

    Песков также заявил, что возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет, потому что де-факто между Россией и США «просто нет двусторонних отношений».

    Напомним, Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

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    27 июля 2024, 07:42 • Новости дня
    США захотели получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о желании получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов

    США захотели получить от Европы гарантии долгой заморозки российских активов
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна гарантировать, что российские активы останутся замороженными в течение длительного периода, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Йеллен, США хотят получить от европейцев «гарантии того, что активы будут заморожены в течение длительного периода», передает РИА «Новости».

    Напомним, Йеллен также сообщила, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет российских активов.


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    26 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Израильские военные извлекли тела пятерых заложников из подземного тоннеля в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные заявили, что извлекли тела пяти заложников из туннеля на юге сектора Газа в зоне вокруг города Хан-Юнис, сообщила The New York Times.

    По словам военных, шахта туннеля в зоне вокруг города Хан-Юнис, которую Израиль ранее определил как гуманитарную зону, длиной более 200 м находилась на глубине более 18 м под землей. В тоннеле было несколько помещений, пишет The New York Times.

    Установлены личности обнаруженных мертвыми пятерых заложников: Майя Горен (56 лет), Равид Кац (51 год), Орен Голдин (33 года), Томер Ахимас (20 лет) и Кирилл Бродский (19 лет).

    Израиль заявил, что ХАМАС использовал назначенную гуманитарную зону для запуска ракет по Израилю, а также для использования ее в других военных целях.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что ХАМАС обещало освободить двух заложников из числа российских граждан, но необходимо прекращение огня.

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    25 июля 2024, 22:58 • Новости дня
    США заявили об уважительном отношении к интересам России в сфере безопасности

    Помощник госсекретаря Стюарт заверила в уважительном отношении США к интересам России в сфере безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    США с уважением относятся к обеспокоенности России и Китая в вопросах безопасности и контроля над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    «Мы много слышим от России и от Китая, что мы каким-то образом не уважаем их интересы в сфере безопасности. Я не считаю, что это верно», – приводит ее слова ТАСС.

    Она заверила, что в Вашингтоне «с уважением относятся к их обеспокоенностям». Именно поэтому США контактируют с Россией и Китаем. При этом, как отметила Стюарт, в Вашингтоне «не всегда» согласны с тем, какую «степень ответственность несут» США, передает РИА «Новости».

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО).

    Напомним, Стюарт заявила, что США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями.

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    26 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Китай призвал не превращать конфликт на Украине в проблему для отношений с США

    Посол Китая в США Се Фэн призвал не превращать конфликт на Украине в препятствие для отношений Пекина и Вашингтона

    Китай призвал не превращать конфликт на Украине в проблему для отношений с США
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский конфликт не является и не должен становиться препятствием для отношений Китая и США, заявил китайский посол в Вашингтоне Се Фэн.

    В посольстве состоялся торжественный прием в честь 97-летия со дня создания Народно-освободительной армии Китая. Се Фэн подчеркнул, что все, кого касается конфликт на Украине, заинтересованы в скорейшем прекращении огня, передает РИА «Новости».

    Он призвал Китай и США «ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации». Се Фэн признал, что развитие отношений между двумя странами было исторически сопряжено с трудностями. По его словам, «любой конфликт или конфронтация привели бы к невообразимым последствиям» для Китая, США и всего мира.

    Посол заверил, что Китай стремится к «открытости и глобальному сотрудничеству». Он выразил надежду, что США также намерены двигаться «в этом направлении». Се Фэн заверил, что «Китай желает быть другом и партнером США», «не ведем игру против» Вашингтона и не собирается вмешиваться в американские президентские выборы. Пекин рассчитывает, что США будут придерживаться аналогичного подхода, в том числе в «тайваньском вопросе».

    Напомним, спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой. Кулеба позднее уточнил, что Киев «абсолютно не исключает проведения переговоро», но пока для них «нет никаких условий».

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    25 июля 2024, 13:25 • Новости дня
    В Кремле оценили идею создания аналога НАТО на Ближнем Востоке

    Песков: Нужно дождаться деталей идеи о создании аналога НАТО на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Следует дождаться деталей озвученной накануне премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху идеи о создании на Ближнем Востоке аналога НАТО, после чего сделать выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков считает, что «нужно понимать детали рассуждений Нетаньяху, а потом сделать выводы», передает ТАСС.

    Ранее Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке организацию, аналогичную НАТО, для защиты от «иранской угрозы», чтобы «цивилизация победила».

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    25 июля 2024, 05:56 • Новости дня
    Nikkei обвалился на 2,83% на фоне падения индексов в США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) упали почти на 3% на фоне резкого снижения биржевых показателей, зафиксированных в США в среду, следует из данных по итогам торгов.

    Ключевой индекс Nikkei, который отражает изменения курсов акций 225 ведущих компаний Японии, снизился на 2,83% и составил 38 048,69 пункта, передает ТАСС.

    В ходе торгов индекс временно потерял более 3%, опустившись ниже психологически важной отметки в 38 000 пунктов.

    Местные аналитики отмечают, что основным фактором падения в Токио стало снижение на американских рынках, где ключевые индексы достигли худших показателей с 2022 года.

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    26 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    США и ЕС обсудили выделение Киеву займов за счет замороженных активов России

    Глава минфина США Йеллен и еврокомиссар Джентилони обсудили выделение Киеву займов за счет замороженных активов России

    США и ЕС обсудили выделение Киеву займов за счет замороженных активов России
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Джанет Йеллен и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони обсудили действия по выделению Украине займов за счет замороженных российских активов, сообщил минфин США.

    На полях министерской встречи G20 в Рио-де-Жанейро Йеллен и Джентилони «обсудили следующие шаги», направленные на то, чтобы «извлечь пользу из иммобилизованных суверенных активов России» в интересах Украины, передает ТАСС.

    На встрече с министром экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти Йеллен заявила, что нужно укреплять санкции против России. Кроме того, стороны обсудили «избыточные промышленные мощности Китая», которые, по мнению США, грозят «глобальными негативными побочными эффектами и ценовыми искажениями».

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

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    26 июля 2024, 14:35 • Новости дня
    Пескова спросили о реакции Кремля на планы Трампа предоставить ленд-лиз Украине

    Песков о ленд-лизе для Украины: В России не носят «розовые очки» в отношении США

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не питает иллюзий в отношении политического истеблишмента США, представителем которого является кандидат в президенты Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле «никогда не носили и не носят розовые очки», имея в виду отношения с США. Он напомнил, что Трамп является представителем политической элиты США, которая «абсолютно вся страдает русофобией», передает ТАСС.

    Ранее экс-директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 млрд долларов с целью наращивания поставок оружия Киеву.

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    26 июля 2024, 12:19 • Новости дня
    FT: В России наблюдается неожиданный рост потребительских расходов

    Financial Times: В России наблюдается неожиданный рост потребительских расходов

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на геополитические потрясения и санкции, в России наблюдается неожиданный рост потребительских расходов, чему способствовали госинвестиции в экономику, включая оборону, сельское хозяйство и инфраструктуру, пишет Financial Times.

    По данным газеты, в России зафиксирован бурный рост потребительских расходов, который противоречит прогнозам экспертов о серьезном экономическом спаде, передает ТАСС.

    Так, российские потребители активно тратят деньги на различные товары и услуги, что стимулирует развитие розничной торговли, внутреннего туризма и других секторов экономики.

    Financial Times называет увеличение реальных зарплат одним из главных факторов, способствующих росту потребительского спроса.

    По мнению экспертов, зарплаты россиян в течение последних лет выросли почти на 14% благодаря мерам господдержки, направленным на стабилизацию экономики и повышение качества жизни населения.

    Кроме того, по данным газеты, многие россияне смогли позволить себе приобретение жилья благодаря субсидируемым ипотечным программам, что стимулировало спрос на сопутствующие услуги и товары.

    При этом эксперты предупредили о возможных рисках, связанных с замедлением темпа роста потребительских расходов в случае усиления санкционного давления и возможного исчерпания эффекта от ранее принятых мер господдержки.

    Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что после переобучения трудоустраиваются 80% безработных.

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