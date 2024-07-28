Министр нацбезопасности Израиля заявил, что стране нужно начать войну с «Хезболлах»

  • Новость часаМинистр нацбезопасности Израиля заявил, что стране нужно начать войну с «Хезболлах»
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    Открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона»
    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США
    Орбан: Понемногу весь мир начал поддерживать Россию
    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже
    Российские штурмовики водрузили флаг на севере Красногоровки в ДНР
    Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже
    Зрители освистали Макрона на открытии ОИ
    В Киеве заговорили о начале голода и гражданской войны на Украине
    Жители испанского острова без разрешения властей помогли российским морякам
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

    27 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    28 комментариев
    28 июля 2024, 01:46 • Новости дня

    Министр нацбезопасности Израиля заявил, что стране нужно начать войну с «Хезболлах»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир считает, что стране следует начать войну с ливанским движением «Хезболлах», сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на офис политика.

    «Бен-Гвир заявил лидеру общины друзов, что считает необходимым начать военные действия против "Хезболлах», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

    Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о 10 погибших в результате удара по Голанским высотам. Позже газета Times of Israel, ссылаясь на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари, уточнила, что число жертв возросло до 12 человек.

    27 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев
    Пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Многие известные личности и общественные деятели осудили эту постановку как проявление неуважения к религии и культурным ценностям, передает «Российская газета».

    Футболист НФЛ Харрисон Баткер, ссылаясь на Священное Писание, назвал произошедшее кощунством.

    Обозреватель Guardian назвал церемонию «токсичным зрелищем».

    Ведущий американского подкаста Liberty Lockdown Клинт Рассел назвал безумием открытие мероприятия, где Иисуса и учеников на Тайной вечере заменили мужчинами в женских одеждах.

    «Что, черт возьми, происходит на Олимпиаде? Неудивительно, что никто больше не смотрит ее?» – отметил известный американский блоггер Ник Сортор.

    «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», – заявил Маск.

    Президент юридической компании Judicial Watch Том Фиттон заметил, что транснациональные левые презирают западную цивилизацию.

    Практикующая католичка Марион Марешаль, племянница Марин Ле Пен, заметила, что христиане всего мира чувствуют себя оскорбленными. «Это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации», – заверила она.

    Напомним, во время шоу группа из 18 человек позировала за длинным столом на фоне реки Сены и Эйфелевой башни. В центре была полная женщина в татуировках с большим серебряным головным убором, который напоминал нимб, показанный на картинах с изображением Иисуса. Она улыбалась и делала руками форму сердца, пока другие смотрели в камеру, некоторые медленно танцевали.

    Позднее на стол опустили огромный поднос, на котором лежал свернувшийся внутри полураздетый мужчина, с ног до головы выкрашенный в синий цвет.

    Организаторы Олимпиады пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Однако, учитывая масштаб общественного резонанса, можно предположить, что этот скандал окажет серьезное влияние на имидж игр и вызовет новые дискуссии о границах допустимого в искусстве и культуре.

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    27 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Лавров прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц известен простодушными заявлениями, заявил глава МИД Сергей Лавров касательно заявления канцлера об условии для отказа от размещения американских ракет в ФРГ по окончанию спецоперации на Украине.

    «Господин Шольц известен «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями»», – передает ТАСС слова российского министра.

    Лавров отметил: канцлер и не скрывал, что размещение ракет США в Германии является американской инициативой.

    «Шольца никто не спрашивал, хотят ли немцы такого размещения или нет. То есть он не скрывал, что решение было американским», – заключил глава МИД.

    Ранее Шольц связал вопрос размещения американских ракет в Германии с прекращением Россией спецоперации. Он также заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.

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    27 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши

    Источник в силовых структурах рассказал об использовании ВСУ аэродромов Польши для базирования украинских самолетов

    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    @ Mike Freer/Wikipedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования своих самолетов, рассчитывая, что Россия не станет их бомбить, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что Украина размещает свою авиацию в третьих стран, «с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения», так как удар по ним может спровоцировать «прямое столкновение» России со странами ЕС и НАТО. На аэродромах Украины авиация пополняет боекомплект и проводит дозаправку, сказал источник.

    Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.

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    27 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

    По мнению предпринимателя, «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества», передает РИА «Новости».

    Как пишет «Спорт-Экспресс», французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову».

    Кроме того, «ошеломили зрителей и два бородатых человека»: один – «якобы бог Дионис, больше похожий на скуфа-смурфика», второй – «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

    При этом «кто-то из них стал частью одного из самых провокационных кадров шоу – в один момент режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи».

    Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Олимпийский флаг у Эйфелевой башни на церемонии открытия повесили на флагшток в перевернутом виде. Часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии из-за погоды и плохой видимости.

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    27 июля 2024, 12:45 • Новости дня
    Орбан: Понемногу весь мир начал поддерживать Россию

    Орбан: Понемногу весь мир стал поддерживать Россию вопреки указаниям Запада

    Орбан: Понемногу весь мир начал поддерживать Россию
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад приказал всему миру выступать против России, но в реальности, все наоборот стали ее понемногу поддерживать.

    «Запад отдал указание, чтобы мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», – цитирует РИА «Новости» выступление Орбана в румынском городе Бэиле-Тушнад,

    Венгерский премьер в своей речи, которую транслировал канал М1, отметил, что поддержка России со стороны Китая и Северной Кореи его не удивляет, но вот позиция Индии, Турции, Ирана и мусульманского мира, считающего Россию партнером, стала для него неожиданностью.

    Отметим, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «жутчайшей» атмосферу на Западе из-за «глумления» над Орбаном. Он напомнил, что «европейский enfant terrible» Орбан неоднократно заявлял, что не поддерживает Россию, он просто призвал понять позиции сторон в украинском конфликте и поехал «в Киев, в Китай, в Москву». «Так за эту поездку теперь над ним просто глумятся всем Евросоюзом. Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации», – заметил Песков.

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    27 июля 2024, 10:32 • Новости дня
    Губерниев прокомментировал открытие Олимпиады в Париже
    Губерниев прокомментировал открытие Олимпиады в Париже
    @ Huang Zongzhi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

    «Церемония была отличной, Куличенко на Кипре выступила замечательно… Это действительно интересно… Да, это Олимпиада!!!», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

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    27 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже

    Политологи и блогеры отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже

    Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

    «Церемония открытия ОИ в Париже была до предела идеологизирована. Ее использовали для навязывания идеологии гендерного «разнообразия», однополой любви, инклюзивности и издевательства над христианскими традициями. У организаторов Игр одно в голове – навязать миру новое язычество», – написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады в Париже, но, увидев ряд фотографий с события, которые сначала приняла за фейки и фотошоп, назвала 11 причин провала мероприятия. Она отметила среди неудач организаторов ОИ: недопуск на церемонию французских атлетов, поскольку они участвуют в соревнованиях в своих традиционных одеждах, транспортный коллапс, крысы, наводнившие улицы города, ЛГБТ-глумление (движение запрещено в России) над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа.

    «Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», – отметила Захарова.

     «Кажется в Олимпиаду добавили соревнования по поеданию еды. Вот и первая атлетка», – пошутил шоумен и юморист Андрей Бочаров, опубликовав фото с открытия.

    «Как деградировали Игры за десять лет»: В Twitter сравнивают Сочи-2014 и Париж-2024 и немного удивились контрасту»,  – следует из комментария журналиста Дмитрия Смирнова в Telegram-канале.

    Политолог Владимир Сергиенко в своем Telegram-канале назвал церемонию открытия ОИ «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

    «Евровиденье – ведь тоже самое!  А всадники апокалипсиса? Глобалисты транслируют свой «сад». И уж в любом случае это безвкусица. «И взглянул я, и вот конь бледный, и имя сидевшего на нем Смерть, и геенна следовала за ним. И дана была им власть над четвертой частью земли, чтобы убивать мечом и голодом, и со смертью, и со зверями земными», – процитировал он Библию.

    «Всадник Апокалипсиса на Олимпиаде в Париже. Сплошное мракобесие», – согласен с Сергиенко блогер Сергей Карнаухов.

    Ранее пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

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    27 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады

    Спикер МИД Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады в Париже

    Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады
    @ Christophe Petit-Tesson/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады в Париже, но, увидев ряд фотографий с события, которые сначала приняла за фейки и фотошоп, назвала 11 причин провала мероприятия.

    В своем Telegram-канале она указала, что на провал мероприятия указывает ряд пунктов, первым из которых значится информация о том, что до Олимпиады не допустят даже некоторых французских атлетов из-за традиционной одежды.

    Вторым пунктом указан транспортный коллапс в Париже. При этом в неком «саботаже» обвинили каких-то «злоумышленников».

    Захарова отметила, что в целом нелепая церемония открытия под открытым небом вынудила зрителей часами сидеть под проливным дождем. Оказалось, что организаторы не предусмотрели ни навесов, ни разгона туч.

    Четвертой причиной провала дипломат назвала разочарованность зрителей, которые, увидев бессмысленную расстановку зрительских мест (невозможно было ничего увидеть), уходили с мероприятия.

    Также, по ее словам, на играх в Сочи западным СМИ «не нравились собаки» – в Париже «им улыбались наводнившие улицы города крысы».

    Кроме того, центр города превратился в гетто для устремившихся на открытие Игр бездомных.

    Захарова добавила, что во время представления команд перепутали сборные КНДР и республики Кореи.

    Также дипломат рассказала, что олимпийский факел нес «рэпер-наркоман Снуп Догг под слова «Da, da, da, da It's the motherfuckin' D-O-double-G».

    Помимо прочего, на шоу флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса, подраскрывший формат конца света.

    А также одним из «главных перфомансов» Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа, где апостолов изображали трансвеститы.

    Вершиной действа Захарова назвала логично поднятый вверх тормашками над Парижем перевернутый флаг Олимпийского движения.

    «Это не дно. Это дно Сены», – подытожила дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    27 июля 2024, 06:26 • Новости дня
    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров

    Племянница Ле Пен Марешаль раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже за трансвеститов и унижение гвардии

    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров
    @ Francois-Xavier Marit/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже. Греческий портал pronews.gr назвал церемонию «парадом трансгендеров» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).

    Марешаль рассказала, что смотрела церемонию «со своими детьми». По ее словам, было сложно «оценить несколько удачных сцен» между «обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами».

    Также она заявила об «унижении республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой», и «общем уродстве костюмов и хореографии», передает РИА «Новости» со ссылкой на pronews.gr.

    Марешаль назвала церемонию «безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды woke-культуры».

    Обращаясь к христианам, которые почувствовали себя оскорбленными «пародией на тайную вечерю», Марешаль заверила, что «это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию».

    Pronews.gr пишет, что «присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за... Иисуса Христа и его учеников», вызвало «бурную реакцию» и свидетельствует о «полном крахе западной цивилизации, превращении праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров».

    Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

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    27 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тренер Татьяна Тарасова назвала «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже прошла «очень красочно и оригинально», с учетом исторических и национальных особенностей города и страны, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

    По ее словам, это была «очень красивая» церемония открытия Олимпийских игр в очень красочном месте с учетом исторических особенностей Парижа и Франции. Тарасова отметила, что еще никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии ОИ не проплывал по реке, передает РИА «Новости».

    «То, что флаг МОК при поднятии оказался перевернут, не смазало у меня впечатление от церемонии открытия Олимпиады», – заявила тренер.

    Ранее российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал отличной церемонию открытия ОИ в Париже.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 11 причин провала мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

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    27 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    New York Times: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС,Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России, пишет The New York Times.

    По данным газеты, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли Штаты отношение к планам Киева, при этом Пентагон якобы не был в курсе украинской операции, хоть и воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись», передает ТАСС.

    Издание указывает, что украинское руководство не всегда делится с США планами о готовящихся военных операциях, что вызывает недовольство Вашингтона.

    Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций.

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    27 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады
    Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    В частности, он назвал мероприятие «сатанинским ЛГБТ-проектом», передает РИА «Новости».

    Джулиано публично заявил о своем нежелании быть причастным к такому мероприятию в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в России), где он также выразил возмущение пародией на «Тайную вечерю» с участием представителей ЛГБТ-сообщества, назвав это «проявлением вопиющего неуважения к христианам».

    Кроме того, журналист раскритиковал поднятие флага МОК в перевернутом виде и ошибку диктора, представившего сборную Южной Кореи как команду КНДР.

    «Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – отметил Джулиано.

    Помимо прочего, итальянский журналист подчеркнул важность защиты детей от подобного контента и призвал международное сообщество осудить произошедшее в Париже.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Коментарии (16)
    27 июля 2024, 15:24 • Новости дня
    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже

    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже после скандальной церемонии открытия Игр

    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудница французского издания L'Incorrect Жюльетт Бриен приняла решение не работать на Олимпийских играх после вызвавшей международное возмущение церемонии открытия.

    Бриен заявил, что отказывается от участия в «этом фрик-шоу», как  «искренне патриотичная француженка». Она также принесла извинения «всему миру», пишет «Царьград».

    Ранее итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Коментарии (10)
    27 июля 2024, 19:16 • Новости дня
    В Киеве заговорили о начале голода и гражданской войны на Украине

    Экс-советник Кучмы Соскин: В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

    Tекст: Вера Басилая

    В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, что приведет к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    По словам аналитика, уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен, если сохранится существующий темп разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов, передает РИА «Новости».

    Соскин отметил, что украинское зерно активно продается, на продовольствие может остаться только на пару месяцев. Он считает, что в феврале на Украине начнется голод, а «полный коллапс» экономики наступит уже осенью, что и приведет к гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наступлении энергетической катастрофы на Украине.

    Коментарии (30)
    27 июля 2024, 19:49 • Новости дня
    Жители испанского острова без разрешения властей помогли российским морякам

    Оставшийся без воды российский фрегат получил помощь от жителей острова в Испании

    Жители испанского острова без разрешения властей помогли российским морякам
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского учебного парусника «Штандарт», который не пустили в порты Испании, получил помощь от жителей испанского острова Иль-Аруса, сообщил капитан судна Владимир Мартусь.

    Мартусь рассказал, что жители города на испанском острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах. Фрегат встал на якорь в бухте, его экипаж смог спуститься на берег, чтобы постирать одежду в прачечной и купить еды, пишет РБК.

    Капитан пояснил, что морские власти Испании собираются прибыть на борт для обсуждения создавшейся ситуации.

    Ранее власти Франции запретили пришвартоваться в порту Бреста российскому фрегату «Штандарт», на борту которого закончилась питьевая вода.

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