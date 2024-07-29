Ближнему Востоку грозит война Гитлера с Саддамом Хусейном

Страна НАТО пригрозила оккупацией Израилю

Tекст: Анастасия Куликова

Израильская армия из тяжелой артиллерии обстреляла 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана. Под ударом оказались города Тария, Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура, Шихин, Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба, а также Айта аш-Шааб, Ярун, Рамия и Айтарун.

По данным ливанского телеканала «Аль-Манар», действия Тель-Авива стали ответом на «атаку Голанских высот». Кроме того, беспилотник ЦАХАЛ поразил ракетами место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана. Речь идет о населенном пункте Маркаба, где также располагалась казарма бойцов движения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболла» должно заплатить «высокую цену».

Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлы», сообщает издание The Times of Israel.

Между тем Вашингтон предупредил Тель-Авив о том, что нанесение ударов по объектам шиитского движения в столице Ливана Бейруте может привести к выходу ситуации из-под контроля. Американские чиновники считают, что подобный шаг может стать «красной линией» для «Хезболлы».

Не осталась в стороне от конфликта и Турция. Так, президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил ввод национальных войск в Израиль, как некогда в Карабах и Ливию. Телеканал Halk TV считает, что таким образом турецкий лидер заявил, что готов поддержать Палестину любыми способами и средствами. Эрдоган также отметил успехи оборонной промышленности республики, но заявил, что если бы они были еще значительнее, Израиль «не сделал бы с Палестиной то, что сделал».

В ответ на это глава израильского МИД Исраэль Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном. «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – сказал дипломат. К слову, экс-лидер Ирака руководил страной с 1979 по 2003 год и был казнен в 2006 году. Тем временем в МИД Турции посчитали, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер. «Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их», – говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

В экспертном сообществе предупреждают, что противоречия между Турцией и Израилем могут привести к обострению ситуации, поскольку Эрдоган пытается выстроить образ лидера исламского мира. При этом в развитии противоречий на Ближнем Востоке не заинтересованы крупные международные игроки, такие как Россия и США.

Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, видит два возможных сценария развития событий на Ближнем Востоке. «Либо нынешняя эскалация будет временной и завершится после серии ударов израильской армии по объектам «Хезболлы» в Ливане, либо на атаки ЦАХАЛ последует ответ Ирана. Но тогда противостояние перейдет в региональную стадию», – уточнил он.

Решающую роль собеседник отвел именно Тегерану. «Все в ожидании того, какие шаги предпримет эта республика», – отметил Ципис. При этом, по мнению политолога, в разжигании конфликта заинтересованы израильские правые радикалы, которые входят в коалицию Биньямина Нетаньяху. «Они уже упрекают премьер-министра в том, что он провалил поездку в Вашингтон и не заручился поддержкой США. Напомню, на кону стоит политическая судьба премьера», – пояснил спикер.

«Впрочем, ситуация с Америкой выглядит любопытно: с одной стороны, мейнстримные СМИ подают все так, будто Штаты отговаривают Израиль от войны на Ближнем Востоке. С другой стороны, Вашингтон продолжает снабжать израильскую армию вооружением и разведданными, фактически становясь частью конфликта», – указал Ципис. Как полагает собеседник, Нетаньяху не мог получить одобрения на проведение операции против Ливана от американских политиков, поскольку у тех на носу выборы.

«Ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не хотят делать резких движений. Они, по сути, «отфутболили» Нетаньяху. Республиканцы и демократы не заинтересованы в войне. Единственная разница между ними заключается в том, что первым выгодно прекращение Израилем конфликта с позиции сильного, а вторым – с позиции слабого», – считает политолог. По его прогнозам, к концу текущего года будет либо масштабная эскалация в ближневосточном регионе, либо сторонам удастся урегулировать конфликт, и война наконец закончится. Помимо США против операции ЦАХАЛ в Ливане высказалась Анкара, продолжил Ципис. По его мнению,

слова Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Карабах, должны были стать предупреждением для Тель-Авива.

«У этой страны мощная армия, поэтому в случае реализации плана еврейское государство может потерпеть поражение. Полагаю, что заявление турецкого лидера может заставить некоторых израильских политиков пересмотреть перспективы наземной операции против Ливана», – сказал эксперт.

Однако риторика Эрдогана могла быть направлена и на турецкую аудиторию. «Он хочет стать лидером мусульманского мира и возродить Османскую империю. Поэтому Анкара обещает Нетаньяху участь Гитлера», – пояснил спикер.

Еврейское государство не отстает в креативе и сравнивает Эрдогана с Саддамом Хусейном. Израильский МИД не случайно напомнил о казненном иракском лидере, считает Ципис. «Хусейна свергли США. То есть Тель-Авив фактически дает понять Эрдогану, что если Турция вступит в конфликт, то ей придется столкнуться с Вашингтоном. Хотя израильские политики не заручились поддержкой Штатов», – отметил он. Политолог убежден:

подобный обмен угрозами «не просто ближневосточная игра слов», конфликт между Анкарой и Тель-Авивом может перерасти в нечто большее.

«А поскольку Израиль не выстоит в противостоянии с Турцией, стоит ожидать, что еврейское государство вернется к обсуждению возможности использования тактического ядерного оружия», – акцентировал Ципис.

Громкие заявления Эрдогана полностью отражают сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию, отмечает политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. «Отношения между Турцией и Израилем находятся на самом низком уровне за всю историю. Их диалог стагнирует, на фоне чего Анкара может позволить себе достаточно бойкие выражения в адрес Тель-Авива», – сказал он.

«В связи с этим, слова Эрдогана, скорее всего, не особо отразятся на контактах с Израилем. Турция не способна кардинально изменить ситуацию в Секторе Газа, поэтому президент данной страны и пытается хотя бы риторически усилить поддержку палестинского народа. При этом Тель-Авив также повышает градус в высказываниях», – отмечает он.

«В Израиле фактически сравнили Эрдогана с Хусейном, намекая на то, что его лидерство имеет авторитарный характер.

Данную угрозу можно было бы интерпретировать через США, мол, Вашингтон уже свергал региональных диктаторов – может повторить.

Но не думаю, что этот контекст действительно закладывался. Скорее всего, речь идет об эмоциональном высказывании», – подчеркивает собеседник.

«Интересно, что на этом креатив ближневосточной дипломатии не закончился. МИД Турции пообещал Биньямину Нетаньяху участь лидера Третьего Рейха. Получается, что мы стоим на грани противостояния Хуссейна и Гитлера», – сыронизировал спикер.

«Важным фактором текущего нарастания эскалации вокруг Голанских высот может стать присутствие в регионе российских миротворцев. Однако обстановка на данной территории никогда не была спокойной. Москва не заинтересована в развитии конфликта», – уточняет эксперт.

«Противоречия ближневосточных государств могут вовлечь и Сирию, где пребывают наши военные. В связи с этим, Россия способна содействовать региональным игрокам в снижении градуса эскалации. Здесь переплетается большое количество интересов разных мировых держав, поэтому потенциальный конфликт может иметь колоссальные последствия», – заключил Семенов.