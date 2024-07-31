Востоковед: Убийство Хании требует от иранских спецслужб работы над ошибками

Востоковед Семенов: Убийство Хании и удар по Бейруту – две части одной операции Израиля

Tекст: Анастасия Куликова

«Удар по югу Бейрута, в результате которого погиб командир движения «Хезболла» Фуад Шукр, а также убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании следует рассматривать как две части одной операции. Таким образом, по всей видимости, Израиль ответил на атаку по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Еврейское государство пытается показать, что оно способно отвечать на вызовы», – считает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

По его мнению, убийство Хании стало серьезной потерей для палестинского движения. «Это также репутационный и имиджевый удар по ХАМАС. Но группировка продолжит свою деятельность. Кроме того, стоит ожидать, что теперь переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа будут приостановлены. Палестинцы вряд ли захотят их возобновлять в ближайшее время», – отметил собеседник.

При этом убийство Хании вызывает ряд вопросов. «По информации СМИ, глава политбюро ХАМАС в момент гибели находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Где были иранские спецслужбы? Случившееся говорит о том, что у них было не все отработано», – подчеркнул востоковед.

«Впрочем, Иран, вероятно, проведет не только работу над ошибками, но и ответит на действия Израиля. Пока сложно говорить о том, какие именно шаги предпринимает Тегеран. Но я думаю, следует ждать очередной эскалации на Ближнем Востоке. Напряжение в регионе будет только возрастать», – заключил Семенов.

Напомним, в Иране убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана. Как отметили в КСИР, Хания погиб в результате атаки на резиденцию в Тегеране. Власти проводят расследование случившегося.

Совбез Ирана созвал экстренное заседание после убийства главы политбюро ХАМАС. Во многих странах региона считают, что Израиль мог быть причастен к этой атаке, но представители ЦАХАЛ отказались комментировать CNN новость о гибели Хании. В армии Израиля сказали, что они «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

Однако министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство Хании – «правильный способ очистить мир от этой грязи». «Нет больше воображаемых соглашений о мире, нет больше милосердия к этим сыновьям смерти. Смерть Исмаила Хании делает мир немного лучше», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Как отмечает The Times of Israel, Элияху оказался первым топ-чиновником Израиля, который намекнул на причастность государства к убийству Хании. Это произошло, несмотря на негласный приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху хранить молчание по поводу ночного инцидента. Ранее Элияху, к слову, был наказан за идею ударить по Газе ядерным оружием.

В Москве же считают, что убийство Хании негативно отразится на переговорном процессе по урегулированию конфликта в Газе. «Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», – заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в комментарии РИА «Новости».

Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.