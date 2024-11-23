Бербок назвала Россию частью европейской семьи

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем Европейском континенте Россия, которая тоже является частью нашей европейской семьи, атакует наш европейский мирный порядок», – отметила Бербок на пресс-конференции на полях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, передает РИА «Новости».

Она также высказала обвинения в адрес России в ведении гибридной войны против европейских стран. Бербок указала на кибератаки и отправку посылок с взрывчатыми веществами, якобы осуществляемые Москвой. Эти действия, по ее словам, подрывают стабильность в регионе и создают угрозу безопасности.

Ранее Минобороны Германии официально подтвердило, что уже несколько лет существует оперативный план, предназначенный для действий в случае вооруженного конфликта. В то же время Бербок заявляла о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт».