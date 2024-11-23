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Тайвань зафиксировал приближение 25 китайских самолетов и семи кораблей
Оборонное ведомство Тайваня сообщило о приближении 25 самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение к острову 25 летательных аппаратов и семи кораблей, передает ТАСС.
В течение суток 13 из этих аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО на юго-западе и юго-востоке острова.
Ранее Китай заявил о недопустимости сепаратизма на Тайване.