Суд рассмотрит жалобу Алексеева по делу о поджоге

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на приговор за попытку поджога здания «Единой России»

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Верховный суд России 27 ноября 2024 года рассмотрит жалобу Виталия Алексеева на приговор о покушении на поджог здания партии «Единая Россия». Виталий Алексеев был приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых первые 4 года он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.



Алексеев, будучи членом запрещенной организации УВО «Легион свобода России», признанной Верховным судом РФ террористической, пытался организовать поджог здания «Единой России» за 10 тыс. долларов. Он разработал подробный план и схему прилегающей территории, однако его действия были остановлены ФСБ.

Кроме того, Алексеев распространял листовки с призывами к вступлению в террористическую организацию и передавал ее представителям сведения о сотрудниках Сибирской электронной таможни и объектах оборонно-промышленного комплекса в Красноярске. В суде подчеркивают, что действия Алексеева серьезно угрожали общественной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы вербуют россиян, включая подростков, для диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса России.

В Пензенской области возбудили уголовное дело о теракте против двух подростков за поджог базовых станций радиосвязи, а в Петербурге суд признал Максима Бубенщикова виновным в поджогах релейных шкафов на железной дороге и приговорил его к 14,5 года лишения свободы.