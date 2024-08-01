МИД заявил о готовности работать по урегулированию на Украине с учетом реалий

Захарова: Россия готова сотрудничать со всеми, кто стремится к урегулированию на Украине

Tекст: Вера Басилая

Захарова, комментируя недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину, отметила, что Россия относится к его заявлениям со всей серьезностью, его высказывания рассматриваются, как официальная позиция Святого Престола, передает РИА «Новости».

По ее словам, Россия готова взаимодействовать во всеми, кто стремится к мирному решению украинского кризиса с учетом российских интересов и существующих реалий. Также Захарова заявила, что пока официальных запросов по поводу визита Паролина в Россию не поступало, контакты с Ватиканом поддерживаются.

Напомним, Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролина заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.