В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Харатьян в Салехарде раскрыл секрет 30-летнего брака
«Я считаю важным доносить до молодежи значимость традиционных и семейных ценностей, потому что именно молодые люди – будущее нашей страны», – рассказал в Салехарде народный артист России Дмитрий Харатьян в рамках семейного форума, проведенного по всей стране обществом «Знание» и приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.
На встрече Харатьян много говорил о своей жене Марине, с которой счастлив браке уже больше 30 лет, о сыне Иване. Молодой человек пошел по стопам отца и тоже выбрал творческую специальность – стал режиссером. Артист объяснил, что такое традиционные ценности, что скрывается за этим понятием и почему важно сохранять их в современном мире, говорится на сайте общества.
«Для меня семья всегда была и есть на первом месте. Сегодня, как и в любые другие времена, она остается главным источником жизненных сил, вдохновения, мотивации к действиям. И я считаю важным доносить до молодежи значимость традиционных и семейных ценностей, потому что именно молодые люди – будущее нашей страны. И именно от них зависит, какой будет Россия через 10–20 лет», – поделился артист.
Большая праздничная программа проходит и в рамках проекта Знание.Кино. Тематические показы, посвященные Дню семьи, любви и верности, проходят с 4 по 26 июля в образовательных и культурных учреждениях. На выставке «Россия» 8 июля стартовала серия тематических показов. Она началась с истории любви отважного воина Петра и целительницы Февронии.
Так, в Кирове на площадке кинотеатра «Смена» после кинопоказа мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» выступили лекторы общества «Знание» – актриса театра и кино, солистка московских мюзиклов Валерия Ланская и психолог, врач Центра компетенций департамента труда и социальной защиты Москвы Варвара Брусницына.
В Астрахани, в День семьи, любви и верности, с молодыми семьями и родителями встретился нейропсихолог, победитель всероссийского конкурса Знание.Лектор, лектор общества «Знание» Левани Малазония. Спикер поделится с аудиторией секретами гармоничных отношений в семье, основами эффективной коммуникации и успешного воспитания детей.
А в Дагестане на базе исторического парка «Россия – моя история» перед жителями выступил уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова, финалист всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования – 2023», член всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения России Аида Касумова, а также приглашенный спикер из Республики Северная Осетия – Алания, начальник службы тематического вещания национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» Оксана Царикаева.
В Забайкальском крае лекторы общества «Знание» приняли участие в фестивале «Семья», который прошел в селе Танха Читинского района. Участники конкурса представили свои визитки и творческие номера, продемонстрировали единство и сплоченность, уважение к традициям. На суд жюри и зрителей представили блюда, приготовленные по своим семейным традициям, а потом все вместе исполнили народные песни под гармонь.
Отметили День семьи, любви и верности и в новых регионах. Так, в Запорожской области прошла лекция, в ходе которой молодежь получила ценную информацию об истории и культуре праздника, а также узнала о государственных приоритетах в этой сфере. По завершении мероприятия специалист провел викторину, а самые активные и любознательные получили подарки от общества «Знание». А в ЛНР лекцию об истории и традициях праздника дополнил мастер-класс по созданию открыток.