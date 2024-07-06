Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.0 комментариев
ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка
Минобороны: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ Мартыновка
Российские военные нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области, поврежден один самолет, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, ВС России произвели удар по военному аэродрому в Мартыновке (Вознесенский район Николаевской области), раздались два взрыва, второй был более громким, передает РИА «Новости».
«Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило», – уточнил Лебедев, отметив, что поврежденный самолет не подлежит эксплуатации.
Накануне российский «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево.