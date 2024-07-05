Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
В ВСУ назвали причину возможного отказа в поставках F-16
В ВСУ испугались последствий удара России по аэродромам
Западные страны могут пересмотреть свое решение о поставках Украине американских истребителей F-16 после российских ударов по аэродромам, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в эфире телеканала.
«Если мы сейчас теряем наши МиГи и наши истребители Су-27, то где уверенность, что наши западные партнеры готовы тут и сейчас передавать нам F-16? Чтобы мы их так же, в таких же обстоятельствах при условии абсолютного господства российской авиации потеряли? Ответ, очевидно, нет», – передает РИА «Новости» слова офицера.
По мнению полковника, промедление с передачей Киеву американских истребителей вполне может быть связано с опасениями Запада после российских ударов.
Селезнев также раскритиковал руководство украинской армии из-за недостаточного количества оборонительных сооружений, что, по его словам, позволяет России «прицельно уничтожать дорогостоящие украинские самолеты».
Ранее сообщалось, что российский «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево.