Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

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Forbes: Потеря пяти истребителей Су-27 в Миргороде недопустима для ВСУ
Уничтожение российскими военными пяти украинских истребителей Су-27 – «это потери, которые украинцы не могут себе позволить», пишет Forbes, передает ТАСС.
Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ.
Минобороны: Российские военные уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород
В Telegram-канале ведомства указано, что в результате удара ликвидировано пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.
Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.
Ранее российские войска поразили места хранения и подготовки безэкипажных катеров ВСУ.
Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки
«Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.
Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.
Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.
Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.
Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.
«Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.
Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.
Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары».
На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».
Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.
Кимаковский: ВСУ могут терять до батальона на одном направлении в день
ВСУ могут терять в день по одному направлению до батальона, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По его словам, у российской армии везде в ДНР наблюдаются тактические успехи.
В мае занимавший тогда пост главы Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает ТАСС.
«Мы высоко ценим мирные инициативы президента Зеленского и просили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров», – цитирует агентство Reuters слова Орбана.
Премьер также отметил, что Венгрия заинтересована в подписании с Украиной двустороннего соглашения по широкому спектру вопросов.
Ранее в Кремле заявили, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в Киев.
По ее словам, Садыков боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось, передает ТАСС.
Напомним, 18 июня неизвестный в центре Киева стрелял в казахстанского оппозиционера Садыкова. На своем YouTube-канале он публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. В прошлом году он был объявлен в розыск казахстанскими силовиками.
Экс-спикер воздушных сил ВСУ Игнат признал потери Украины в результате российского удара по аэродрому в Миргороде
Игнат также признал, что имеются «определенные потери», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», украинские истребители попали под удар ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». Указывается, что «семь бортов минус, степень повреждения обсуждается».
15 июня также был нанесен очередной удар по аэродрому Миргород. 16 июня снова сообщалось о взрывах в Миргороде.
Defense News: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России
По информации издания, после разрешения американской администрации в мае на удары американским оружием по районам РФ возле Харькова, несколько официальных лиц в США и Европе высказались за снятие оставшихся ограничений. Один из таких чиновников, как отмечает Defense News, был Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
Согласно сообщению Defense News, генсек альянса выразил мнение, что боевая линия слишком близко подошла к Харькову, и Украине будет трудно обороняться, если она не сможет ударить по России. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и нанесение ударов по военным объектам на территории России, и что НАТО должно помочь ей в этом.
Defense News отмечает, что за расширение возможностей ВСУ наносить удары по РФ высказались несколько видных представителей Конгресса США, а также европейские чиновники. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что ограничения при атаках на Украину со стороны России кажутся бессмысленными.
Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией
«Он [премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий», – сказал Жовква в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.
Он добавил, что у Украины на этот счет «довольно четкая, понятная и известная» позиция. «Дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», – пояснил Жовква.
Ранее Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.
Политолог Скачко: Оценка уровня жизни на Украине Всемирным банком не имеет отношения к реальности
«Украина сейчас нуждается в политической поддержке, поэтому я бы не искал реальной экономической составляющей под решением Всемирного банка (ВБ). Видимо, таким образом Запад решил повысить привлекательность государства. Ну а то, что это не имеет к реальности никакого отношения, никого не интересует», – говорит украинский политолог Владимир Скачко.
По мнению эксперта, для ВБ принципиально важно показать, что Украина «якобы развивается и крепнет вопреки жуткой агрессии со стороны России, как там любят говорить». «В этом смысле всем на Западе наплевать на реальное положение дел простых украинцев», – добавил спикер.
«А обычным людям приходится очень и очень непросто: настоящий уровень доходов населения стабильно снижается. На этом фоне проходит мобилизация, сметающая все и всех на своем пути. Мужчины прячутся, женщины и дети не могут их заменить на тяжелой работе. Все это ведет к остановке производств и отмиранию целых отраслей экономики», – перечислил аналитик.
Резюмируя, Скачко подчеркнул: в нынешних условиях оценивать страну с точки зрения традиционных экономических подходов просто невозможно. «Если бы Украина развивалась так, как рисует Всемирный банк, ей бы не грозил дефолт из-за невозможности погашения внешнего долга», – заключил он.
Ранее Украину перевели из категории стран с доходами ниже среднего в категорию доходов выше среднего, это произошло из-за оттока населения, следует из документа Всемирного банка. Указывается, что валовый национальный доход на душу населения вырос до 5070 долларов с 4270 долларов.
ВБ заявил о «возобновлении экономического роста» на Украине в 2023 году – на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Однако другим фактором, который позволил Украине перейти в категорию стран с доходами выше среднего, оказалось «сокращение населения». Население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции. Также подчеркивается, что указанные «факторы были усилены ростом стоимости произведенных в стране товаров и услуг».
Любопытно, что еще в мае западные кредиторы Украины после двух лет согласованных для Киева каникул неожиданно потребовали погашения части облигаций. Однако данная позиция вошла в противоречие с интересами США и их партнеров из ЕС. Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем это может обернуться для Украины.
Алаудинов: ВС России теснят ВСУ на севере Волчанска, куда перебросили элитные подразделения
По его словам, на севере реки Волчанка скопилось очень большое количество военнослужащих противника, которых ВС России теснят и ежедневно уничтожают, передает ТАСС. Алаудинов добавил, что российские войска двигаются вперед, выбивая противника со всех позиций, и противопоставить им в Волчанске противник уже ничего не может.
Он уточнил, что в данный район Киевом переброшены элитные подразделения бригады.
«И «Лють» там была, и евро-ичкерийские шайтаны, итальянцы, иностранцы тоже», – подчеркнул Алаудинов.
Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.
Орбан заявил, что прибыл в Киев для урегулирования конфликта на Украине
Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, целью венгерского председательства является содействие в решении задач Европейского союза, заявил Орбан, передает ТАСС.
Он также опубликовал в соцсетях свою фотографию с Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подчеркнул, что темой переговоров политиков стала «возможность достижения мира» на Украине.
Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Орбан заявлял ранее, что завершение конфликта на Украине является одним из главных приоритетов председательства страны в Совете ЕС.
Из-за оттока населения Всемирный банк перевел Украину в категорию стран с доходами выше среднего
Валовый национальный доход на душу населения на Украине вырос до 5 070 долларов с 4 270 долларов, передает РИА «Новости».
В список стран с уровнем дохода выше среднего ВБ включает государства, в которых на одного жителя приходится не менее 4465 долларов валового дохода, передает ТАСС.
Всемирный банк заявил о «возобновлении экономического роста» на Украине в 2023 году – на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Однако другим фактором, который позволил Украине перейти в категорию стран с доходами выше среднего, оказалось «сокращение населения». Население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции. Также подчеркивается, что указанные «факторы были усилены ростом стоимости произведенных в стране товаров и услуг».
Напомним, Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода. Переход России в высшую категорию ВБ связывает с увеличением оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.
По его словам, главной темой встречи станет возможность достижения мира, кроме того, Орбан и Зеленский обсудят текущие вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений, передает ТАСС.
Напомним, Орбан выступил за завершение конфликта на Украине, назвав этот процесс одним из приоритетов председательства страны в Совете ЕС.
Губернатор Херсонской области Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ
По его словам, ВСУ потеряли инициативу на направлении, противник «выдохся», передает ТАСС.
Также Сальдо добавил, что украинские войска несут потери, их атаки становятся менее интенсивными. Кроме того, он добавил, что российские войска продолжают укреплять свои позиции в регионе.
Накануне ВС России отбили попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра.