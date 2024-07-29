Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
В ФРГ призвали Бербок покинуть пост до выяснения обстоятельств визового скандала
Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо покинуть свой пост до выяснения обстоятельств скандала вокруг выдачи виз мигрантам, заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.
Вайдель на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала на расширение визового дела Бербок. Теперь, по ее словам, министерство иностранных дел «действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов». Сейчас, уточнила лидер АдГ, прокуратура проводит расследование, поэтому Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств, передает ТАСС.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на внешних границах Евросоюза на фоне визового скандала в Польше из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов.