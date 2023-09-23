Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение мер на внешних границах Евросоюза на фоне визового скандала в Польше.
Шольц рассказал, что количество мигрантов возросло, и «если кто из Польши прибывает, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище», а не покупает себе визу, передает РИА «Новости».
Канцлер допустил, что, возможно, на границах придется принять дополнительные меры.
В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Польше с требованием разъяснений в связи с утверждениями о том, что польские власти долгое время выдавали визы за взятки.