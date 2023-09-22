Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
ЕК не удовлетворил ответ Польши по визовому скандалу
Еврокомиссия получила первые разъяснения от польских властей в связи с визовым скандалом, однако осталась не удовлетворена им и ждет более подробного ответа в установленные срок, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анита Хиппер.
По ее словам, ЕК получила письма от польских властей, но считает, что его содержание не в полной мере отвечает на запросы еврокомиссара, поэтому продолжает ждать ответа до 3 октября и будетподдерживать контакты с польскими властями, передает РИА «Новости».
В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Польше с требованием разъяснений в связи с утверждениями о том, что польские власти долгое время выдавали визы за взятки.