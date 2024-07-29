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    В мерах против Германии Россия ставит на гиперзвук
    Стала известна причина нападения Бажаева на полицейского
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя
    Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать руку
    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
    Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС
    Во Франции возмутились из-за напрасной очистки Сены
    Россия осудила ракетный удар по детям на Голанских высотах
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

    60 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    30 комментариев
    29 июля 2024, 03:22 • Новости дня

    Кубинцы выстроились в длинную очередь на российский корабль «Неустрашимый»

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы выстроились в длинную очередь, чтобы подняться на российский сторожевой корабль «Неустрашимый», прибывший в субботу в порт Гаваны, передает РИА «Новости».

    Жительница Гаваны Эулалия Домингес отметила дисциплину на военном корабле, и гостеприимство российских моряков.

    «Российские моряки нас встретили, как будто мы у себя дома», – рассказала РИА «Новости» жительница Гаваны Эулалия Домингес.

    Бывший военный Эрмес Диас признался, что пришел поздравить моряков с Днем военно-морского флота России, который также отмечают в Гаване.

    Кубинцы, которые не успели побывать на «Неустрашимом» в понедельник смогут попасть на учебное судно «Смольный».

    Ранее корабельная группа Балтийского флота Военно-морского флота РФ, в число которой входят учебное судно «Смольный», патрульный катер «Неустрашимый» и танкер «Ельня», в субботу прибыли в Гавану. Отряд кораблей Балтийского флота пробудет на Кубе до 30 июля.

    Напомним, ранее отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня находился в порту Гаваны с официальным визитом, в составе отряда были фрегат «Адмирал Горшков», АПЛ «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

    28 июля 2024, 15:18 • Новости дня
    Стала известна причина нападения Бажаева на полицейского
    Стала известна причина нападения Бажаева на полицейского
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запрет пройти на закрытую территорию олимпийского комплекса «Лужники» в Москве через ограждение сыну миллиардера Мусы Бажаева Тимуру, озвученный сотрудником полиции, привел к тому, что Тимур Бажаев стал вести себя агрессивно, а потом напал на правоохранителя и избил его, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Как сообщили в пресс-службе, на территории олимпийского комплекса «Лужники» сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей во время культурно-массового мероприятия, на КПП к стражу порядка в форме обратился мужчина, хотевший пройти за ограждение на закрытую территорию, передает ТАСС.

    Там добавили, что полицейский рассказал гражданину, что в данном месте проход запрещен, и разъяснил, как пройти в интересующее его заведение, но мужчина попытался пройти через ограду, его не пустили, после чего он начал вести себя агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейского, схватил его за форменное обмундирование и нанес несколько ударов в область лица и туловища.

    В итоге мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. «В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», – добавили там.

    Полицейский с травмами обратился в медицинское учреждение, у него диагностированы ушибы, ссадины и гематомы. В СК по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

    Ранее в СК сообщали, что следствие намерено просить о заключении под стражу сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура после того, как он избил возле комплекса «Лужники» в Москве сотрудника полиции.

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    28 июля 2024, 07:04 • Новости дня
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные начали перехватывать видеосигналы с дронов ВСУ, что позволяет им выявлять маршруты противника и местоположение операторов беспилотников.

    Об этом сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас занимается конструированием дронов, передает ТАСС.

    «Они действительно перехватывают видеосигналы и используют их для своих целей: выявляют маршруты противника, отслеживают движение дронов и могут определить местоположение оператора», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, за час над Брянской областью ВС РФ уничтожили 12 БПЛА.


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    28 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, случайно разбившего бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе после Главного военно-морского парада в Петербурге, сообщили СМИ.

    Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, прибывших в РФ по случаю Дня ВМФ, а также командующих морскими силами дружественных стран, в частности Азербайджана, Алжира, Вьетнама, Гвинеи, Джибути, Египта, Камеруна, Намибии, Катара, пишет «Московский комсомолец».

    После того, как Путин поздравил иностранных моряков с праздником и поблагодарил за участие в мероприятии, гостям стали разносить шампанское. Один из иностранцев случайно разбил бокал. Громкий стук привлек внимание президента. Увидев, что гость пытается собрать осколки с паркета, Путин его остановил. «У нас не принято, это на счастье», – пояснил он.

    Ранее Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге.

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    28 июля 2024, 16:15 • Новости дня
    Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать руку
    Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать руку
    @ IMAGO/Michael Taeger/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мягко шлепнул по щеке подошедшего к нему ребенка, который не поцеловал и не приложил ко лбу его руку, сообщили СМИ.

    Дети поднялись на сцену, чтобы получить подарок от президента на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям в его родном городе Ризе. Отмечается, что пятилетний ребенок, младший в семье, быстро подошел к Эрдогану и молча смотрел на него, пишет РБК.

    Ребенок, приблизившись к главе государства, не выказал ему почтения. В этот момент Эрдоган слегка хлопает его по лицу, а стоящий рядом мужчина объясняет мальчику, что нужно сделать, после чего тот прикладывается к руке. После этого к турецкому лидеру подошел старший мальчик и обнял президента, передает РИА «Новости».

    Согласно турецким обычаям, младшие должны поцеловать руку старшего и приложить ее ко лбу, чтобы проявить ему уважение.

    Видео опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) газета Cumhuriyet.


    Ранее сообщалось, что Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке в Стамбуле. Отмечается, что президент Турции не впервые прибегает к подобному жесту: он раздавал деньги в феврале в ходе посещения зоны разрушительных землетрясений на юго-востоке страны.

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    28 июля 2024, 18:02 • Новости дня
    Во Франции возмутились из-за напрасной очистки Сены

    Филиппо: Франция потратила впустую 1,4 млрд на очистку Сены

    Во Франции возмутились из-за напрасной очистки Сены
    @ LIONEL BONAVENTURE/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филлипо резко раскритиковал французские власти за неэффективные траты на очистку Сены, которые не позволили провести запланированные заплывы в рамках Олимпийских игр.

    Политик в своем посте в Х (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил возмущение тем фактом, что на «очистку Сены» было потрачено 1,4 млрд евро, а результат оказался нулевым, передает РИА «Новости».

    Филлипо также напомнил о символическом заплыве министра спорта Амели Удеа-Кастера, который должен был продемонстрировать безопасность воды в Сене, и призвал ее повторить этот опыт после последних событий.

    Ранее сообщалось, что тренировочный заплыв триатлонистов, который должен был состояться в воскресенье, отменили из-за плохого качества воды в Сене.

    Напомним, 21 июля глава оргкомитета Игр Тони Эстанге заявил, что река Сена, благодаря Олимпийским играм в Париже, станет безопасной для всех людей.

    Кроме того, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в преддверии ОИ, чтобы подтвердить чистоту реки. Между тем мэр Парижа Анн Идальго также обещала окунуться в воды Сены.

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    28 июля 2024, 08:56 • Новости дня
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже после скандальной пародии на «Тайную вечерю» на открытии игр, поскольку ее сотрудники были шокированы увиденным, сообщили в компании.

    Как говорится в заявлении, сотрудники компании были шокированы высмеиванием «Тайной вечери» во время открытия Олимпиады в Париже, в связи с чем C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

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    28 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удаление видео с основными моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже с официальных ресурсов Игр-2024 связано с геоблокировкой, заявила директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам.

    Как сказала Дескам на брифинге МОК, удаление роликов связано с геоблокировкой, передает ТАСС.

    Ранее видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов.

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    28 июля 2024, 10:57 • Новости дня
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    @ Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при переходе на видео основных моментов на сайте ОИ появляется черный экран с надписью о том, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube.

    Ранее американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

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    28 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    В МОК заявили, что не причастны к удалению видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
    @ Claudio Thoma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный олимпийский комитет (МОК) снял с себя ответственность за удаление видеороликов с основными фрагментами церемонии открытия Олимпиады в Париже, заявили в пресс-службе МОК.

    Там пояснили, что МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках. Например, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

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    28 июля 2024, 04:06 • Новости дня
    Экс-офицер СБУ рассказал, что иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, в отличие от украинских военных, которые мобилизуются на бессрочной основе, иностранные наемники подписывают первый контракт на срок всего в полгода и могут разорвать его в любой момент, передает РИА «Новости».

    Прозоров привел в пример истории, когда иностранцы воюют всего лишь месяц или два, а затем, увидели истинную картину происходящего, бросают службу и уезжают.

    «Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование, которое там и с деньгами кинет, и дырки затыкает «Интернациональным легионом», – рассказал Прозоров.

    Он отметил, что иностранные наемники жалуются на то, что их бросают в бесполезные атаки под российскую артиллерию. Такие истории, по мнению экс-подполковника, наносят серьезный урон имиджу украинской армии и Украины в целом, отпугивая потенциальных наемников.


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    28 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    Путин обратил внимание на заявления администрации США и правительства Германии о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в Германии. «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», – отметил российский лидер.

    «Ситуация напоминает события времен холодной войны», – добавил он. По его словам, в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты, а полетное время к целям на нашей территории составит порядка 10 минут, пишет ТАСС.

    Глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    28 июля 2024, 13:13 • Новости дня
    Патрушев прокомментировал заявления Киева о переговорах

    Патрушев: Заявления о переговорах нужны Киеву для передышки на фронте

    Патрушев прокомментировал заявления Киева о переговорах
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Слова о возможности переговоров с Москвой являются тактической уловкой Киева и Запада для передышки, но на самом деле киевский режим ничего не делает для переговоров, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

    «Есть указ Зеленского, когда он еще был легитимным президентом, о том, что он сам себе запретил вести переговоры с Россией. Это раз», – уточнил Патрушев в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия сейчас имеет преимущество в спецоперации, поэтому Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы и сделать передышку. По его словам, все эти заявления имеют именно тактический характер передышки, а на самом деле никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут.

    Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

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    28 июля 2024, 16:30 • Новости дня
    Медведев: Россия будет давать жесткий отпор Трампу или любому другому лидеру США

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет вести с любым возможным президентом США, включая Дональда Трампа, диалог с позиций защиты собственных интересов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Он отметил, что Трамп российской стороне «известен лучше, чем любая «темная лошадка», но не более того». Медведев отметил, что Москва сложностей не боится, но создавать себе новые угрозы и проблемы не позволит, передает ТАСС.

    Ранее Медведев прокомментировал решение президента США Джо Байдена не участвовать в новых выборах главы американского государства.

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    28 июля 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Евгений Поздняков

    Трагедия, произошедшая на Голанских высотах, укрепляет позиции Израиля. Тель-Авив получает возможность сместить акценты с противостояния в Секторе Газа на противоречия, нарастающие между ЦАХАЛ и «Хезболлой», сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах.

    «Поездка Биньямина Нетаньяху в США, вероятно, была продиктована необходимостью получить «зеленый свет» на войну в Ливане. При этом Вашингтон настаивал именно на прекращении конфликта в Секторе Газа. С точки зрения Штатов, это потенциально разные конфликты», –  сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Таким образом, ракетный удар по территории Голанских высот, унесший жизнь многих друзских детей, может стать фактором, объясняющим необходимость активизации конфликта с «Хезболлой». Это значительно укрепляет позиции Израиля в преддверии нарастания текущих противоречий с данным движением», – уточняет он.

    «Для Нетаньяху сложившееся положение представляет собой своеобразный спасательный круг, с помощью которого он может сместить акценты с военных действий в Секторе Газа в пользу противостояния с «Хезболлой». Вполне возможно, что задачей, которую продекларирует ЦАХАЛ уже в ближайшее время, станет оттеснение формирования за реку Литани», – убежден собеседник.

    «При этом и Иран, и исламское сопротивление Ирака постараются поддержать «Хезболлу», однако напрямую втягиваться в конфликт они не будут. Тем не менее, предстоящие военные действия представляются достаточно масштабными. В них могут быть вовлечены многие региональные игроки», – заключил Семенов.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован на территории России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболлах» должно заплатить «высокую цену.

    Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлах». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

    Армия страны уже провела атаку по объектам ливанской организации. По сообщению официального Telegram-канала ЦАХАЛ, ВВС страны за ночь нанесли удары по нескольким целям, находящимся как в глубине территории соседнего государства, так и на его юге. В ходе военных действий также были поражены тайники с оружием.

    Несмотря на решимость, которую проявляет Тель-Авив, сотрудники американской разведки до сих пор сомневаются в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно. Однако, как сообщает Associated Press, спецслужбы США не отрицают причастности «Хезболлах» к обстрелу данной территории. Однако Вашингтон все же осудил действия движения и выразил «непоколебимую поддержку еврейскому государству в защите от будущей агрессии.

    Напомним, часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу со стороны Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку, в результате чего погибло 12 человек. Убитым было от 10 до 20 лет, сообщал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В региональных больницах находится около 40 пострадавших.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала о том, что из-за давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на окончание конфликта в Секторе Газа.

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    28 июля 2024, 14:38 • Новости дня
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Tom Bloch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками во время матча на Олимпийских играх в Париже, сообщило AFP.

    Ван де Вельде играет в паре с Мэттью Иммерсом, болельщики поприветствовали спортсменов из Нидерландов, когда они появились на площадке перед матчем с итальянской парой, при этом зрители освистали ван де Вельде после того, как диктор произнес его имя и фамилию, передает ТАСС.

    Ван де Вельде 29 лет. В 2016 году его осудили на четыре года за изнасилование 12-летней девочки.

    Ранее зрители освистали Макрона на открытии ОИ.

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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