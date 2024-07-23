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Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ выбили ВСУ с ряда позиций в районе Переездного на Северском направлении в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.
В ведомстве отметили, что благодаря успешному выполнению боевой задачи штурмовых групп тульских десантников в районе Переездного в ДНР, российские войска улучшили положение по переднему краю на Северском направлении, передает РИА «Новости».
Наводчик-оператор БМД-2 с позывным «Орел» рассказал, что в колонне двигались не более трех машин, впереди ехал танк с тралом, он расчищал от минных заграждений пункт к «опорнику» ВСУ. По его словам, десантники отработали вражеские позиции с расстояния в 50-80 м из 30-мм автоматической пушки. Кроме того, пушкой прикрывали и пехоту, чтобы с минимальными потерями взять штурмом позиции ВСУ.
Ранее российские военные освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике.