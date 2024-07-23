  • Новость часаХаррис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США
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    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    16 комментариев
    23 июля 2024, 08:20 • Новости дня

    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ выбили ВСУ с ряда позиций в районе Переездного на Северском направлении в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что благодаря успешному выполнению боевой задачи штурмовых групп тульских десантников в районе Переездного в ДНР, российские войска улучшили положение по переднему краю на Северском направлении, передает РИА «Новости».

    Наводчик-оператор БМД-2 с позывным «Орел» рассказал, что в колонне двигались не более трех машин, впереди ехал танк с тралом, он расчищал от минных заграждений пункт к «опорнику» ВСУ. По его словам, десантники отработали вражеские позиции с расстояния в 50-80 м из 30-мм автоматической пушки. Кроме того, пушкой прикрывали и пехоту, чтобы с минимальными потерями взять штурмом позиции ВСУ.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике.

    22 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.

    Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.

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    22 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы дронов ВС России навели летчиков для удара бомбой ФАБ-3000 на пункт временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области, сообщили военкоры.

    Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.

    По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.

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    22 июля 2024, 13:46 • Новости дня
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 52-й мотопехотной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Украинские военные поражены у Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были отражены три атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

    ВСУ потеряли до 270 человек, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30, британскую гаубицу L-118.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ у Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Красного Лимана (ДНР). Также она отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, немецкий танк Leopard, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L-119, пушка МТ-12 «Рапира». Уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР. Также она отразила две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 620 человек, два БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

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    23 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе

    Полковник испанской армии в отставке Баньос сообщил о гибели военных из Франции и Британии в результате удара по Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.

    Баньос подчеркнул, что речь идет не о французских наемниках, а о «солдатах французской армии». Кроме того, по его словам, ранены еще 25 членов британской Специальной воздушной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Canal del Coronel.

    Баньос уточнил, что «не может подтвердить» полученную информацию. «Я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно...» – сообщил он. При этом Баньос не назвал дату удара по Одессе.

    Напомним, СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Один из сценариев, который рассматривали СМИ, предполагал отправку французских военных в Одессу.

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    22 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Пленный: ВСУ скрывают от мобилизованных отправку на штурм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Кожемяко.

    По его словам, их набрали из тех, кто не служил, у кого проблемы со здоровьем, выдали каску, бронежилет, штаны, а о наступлении им сказали уже непосредственно перед отправкой, передает ТАСС.

    Кожемяко добавил, что им сказали зайти в посадку около Глубокого, окопаться и держать оборону, причем когда заходили туда, уже шел бой.

    В Минобороны России сообщили, что часть военнослужащих подразделения Кожемяко погибла на месте, а часть добровольно сдалась в плен.

    Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.

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    23 июля 2024, 01:23 • Новости дня
    Военных в зоне СВО предложили наказывать арестом за гаджеты с геолокацией

    Предложены поправки в проект закона о дисциплинарном аресте военных за гаджеты с геолокацией

    Tекст: Антон Антонов

    В поправках, поддержанных комитетом Госдумы по обороне, нарушение военными запрета на ношение гаджетов, которые могут передавать онлайн данные геолокации, предложено считать дисциплинарным проступком, за него бойцам в зоне СВО будет грозить дисциплинарный арест до десяти суток.

    Речь идет о том, что при исполнении обязанностей военной службы нельзя иметь при себе электронные средства «бытового назначения», способные хранить или передавать через интернет «аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», передает ТАСС.

    Кроме того, грубым дисциплинарным проступком предложено считать нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете данные, которые могут определить принадлежность бойцов к воинским формированиям, а также информацию, позволяющую определить место их нахождения. За нарушение также предлагается наказывать дисциплинарным арестом до десяти суток.

    Поправки предложены ко второму чтению проекта базового закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».

    В 2023 году Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинской части в период мобилизации и военного положения назначать дисциплинарный арест без судебного решения.

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    22 июля 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков описал будущие отношения США и Украины

    Песков: Кремль уверен в продолжении поддержки США Украины

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжат поддерживать Украину, но все более «нагружая» Европу, что не повлияет на результат СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных, эта тенденция тоже хорошо прослеживается», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, действия Вашингтона ведут к затягиванию конфликта, а не к его урегулированию, что никаким образом не повлияет на исход СВО.

    Ранее Песков заявил, что высказывания Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией лучше, чем отказ от них.

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    22 июля 2024, 14:28 • Новости дня
    Ротацию ВСУ в сторону Волчанска пресекли ударом в районе вокзала в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ротация ВСУ в сторону Волчанска пресечена ударом в направлении вокзала в Харькове, где шла погрузка техники и личного состава, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в Харькове был ночной прилет на вокзале, где в это время шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава, направлявшихся на ротацию в сторону Волчанска, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что удар пришелся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новоселовки, после чего произошла детонация и на место направилось много карет скорой помощи.

    Ранее подполье сообщило о британских и румынских наемниках в Николаеве.

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    22 июля 2024, 11:31 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ расстреливают людей за попытки эвакуироваться на территорию России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ расстреливают мирное население фронтовых населенных пунктов ДНР за попытки эвакуироваться на территорию Российской Федерации, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    По его словам, ВСУ, чтобы не допустить выхода на российскую сторону местных жителей, просто их расстреливают, передает ТАСС.

    Пушилин добавил, что расстрелы зафиксированы в целом ряде освобождаемых крупных населенных пунктов региона, в том числе в Красногоровке и Торецке. Глава ДНР добавил, что в настоящее время со спасенными людьми работают следователи.

    Ранее в силовых структурах ДНР сообщили, что десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска).

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    22 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Группировка «Днепр» нанесла поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 103-й, 124-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии, сообщило Минобороны.

    Украинские подразделения поражены у Капуловки (Днепропетровская область), Антоновки (Херсонская область) и Малой Токмачки (Запорожская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли более 115 человек, две американские гаубицы М777, орудие Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 163 дрона, включая 80 над территорией Российской Федерации.

    С начала СВО уничтожено 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 118 дронов, 554 ЗРК, 16 629 танков и других бронемашин, 1381 машина РСЗО, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    23 июля 2024, 04:26 • Новости дня
    Силы ПВО и РЭБ отразили атаку беспилотников на Севастополь

    Силами ПВО и РЭБ в Севастополе уничтожены более 15 беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников, уничтожено свыше 15 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что БПЛА уничтожены в районе Северной стороны и Фиолента. Объекты в городе повреждений не получили, обломки пары беспилотников упали в районе СНТ, разбито стекло грузового автомобиля.

    Накануне сообщалось, что инфраструктура НПЗ в Туапсе была повреждена в результате падения обломков БПЛА.

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    22 июля 2024, 23:16 • Новости дня
    Украинскими дронами атакованы три автомобиля в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, используя беспилотники, атаковали три автомобиля, двое мужчин получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Две машины подверглись атакам у села Богун-Городок. Один из водителей получил баротравму и сотрясение головного мозга, второй – множественные осколочные ранения мягких тканей лица, руки и ног. В Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждения получил прицеп грузовика, сообщил глава региона в Telegram.

    Напомним, в результате украинского обстрела села Никольское Шебекинского округа пострадали двое детей.

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    23 июля 2024, 08:12 • Новости дня
    Марочко заявил о прибытии штурмовой группы ВСУ под Купянск под конвоем

    Tекст: Александра Юдина

    Военные штурмового подразделения ВСУ прибыло в район Купянска на Харьковском участке фронта под усиленной охраной, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, эта группа военных входит в состав одного из штурмовых подразделений, солдаты не имеют никакого боевого опыта, оружие и боеприпасы им выдали уже на линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «Выдвижение в «красную зону» шло под конвоем», – подчеркнул Марочко.

    Марочко выдвинул предположение, что группа мобилизованных состоит из числа заключенных.

    Ранее Марочко заявил, что ВСУ могут оказаться в окружении после потери Розовки и Песчаного Нижнего.

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    23 июля 2024, 04:30 • Новости дня
    Украинские БПЛА сбиты над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Севским районом сбили два украинских БПЛА.

    Как сообщил в Telegram Богомаз, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, в Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников, уничтожено свыше 15 БПЛА.

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    23 июля 2024, 08:34 • Новости дня
    Российские военные заметили под Харьковом следящих за небом женщин в ВСУ

    Офицер ВС России: Женщины в ВСУ дежурят на постах КПП и следят за небом под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Женщины-военнослужащие в рядах ВСУ под Харьковом служат в комендантами и дежурят на постах ПВО у города, рассказал российский офицер с позывным «Гамбит» из подразделения радиоэлектронной разведки группировки «Север».

    По его словам, женщины в рядах ВСУ на каких-либо важных местах под Харьковом не были замечены, на линии соприкосновения его подразделение их не видело. Офицер рассказал, что женщин отправляют на КПП или на наблюдательные посты ПВО, передает РИА «Новости».

    «Гамбит» продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на Харьковском направлении, на которой среди голосов украинских военных, которые докладывают обстановку на Харьковском направлении, встречается женский с позывным «Дана».

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ стали привлекать к боевым действиям заключенных, в том числе женщин, вместо регулярных военных в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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