Совет ЕС продлил на полгода все санкции против России

Кедми: Удар Израиля по Йемену стал посланием Ирану

Яков Кедми: Удар Израиля по порту Ходейда лишил хуситов топлива

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Хуситы выпустили за девять последних месяцев порядка 200 ракет в сторону Израиля. И это не считая их атак на корабли в Красном море. Кроме того, недавно они убили израильского гражданина. Так что атака – это наш ответ им. Удары пришлись по основному порту, через который идет все снабжение хуситов, включая поставки из Ирана», – сказал Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Также был атакован находящийся на берегу нефтеперегонный завод, который является основным источником топлива и средств для режима хуситов. Кроме того, были разрушены нефтехранилища. Это первый жесткий намек Израиля хуситам: «будете продолжать нападать на нас – удары будут еще мощнее». Хуситы не смогут ничего этому противопоставить», – спрогнозировал собеседник.

«Если говорить о технической стороне атаки, то израильские воздушные суда летели над Красным морем. Там были истребители F-15 далеко не старых модификаций, самолеты-заправщики, поскольку надо было преодолеть две тысячи километров, и даже вертолеты – спасательное подразделение, если пилотам самолетов придется катапультироваться», – объяснил он.

«Кстати, об атаке мы предупредили США, Британию, Саудовскую Аравию и Египет, вдоль берегов которых шла группа. В итоге со стороны саудитов и Египта были бурные аплодисменты, а Иран выступил с осуждением. Но это месседж и Ирану: от Израиля до Тегерана 1,7 тыс. км – меньше, чем до Йемена. И для Израиля не проблема преодолеть ПВО и ПРО Ирана», – заметил спикер.

Израильские истребители в субботу нанесли удар по военным объектам хуситов вблизи йеменского порта Ходейда, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и 87 получили ранения. Это произошло на следующий день после того, как беспилотник, запущенный поддерживаемой Ираном группировкой, нанес удар по Тель-Авиву, сообщает Reuters.

Большинство раненых в Йемене получили серьезные ожоги от пожаров на нефтяных объектах и электростанции, приводит сообщение йеменского министерства здравоохранения телеканал Al-Masirah TV, главный новостной ресурс хуситов.

Днем в воскресенье израильские СМИ сообщили, что ВВС Израиля находятся в повышенной боевой готовности в Хайфе и Эйлате. За час до этого приходили сообщения о мощном одиночном взрыве в Хайфе.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что атаки были проведены «в целях самообороны». По его словам, порт использовался хуситами для получения оружия из Ирана. Цели Израиля включали также «объекты двойного назначения, такие как энергетическая инфраструктура». «Пожар, бушующий в Ходейде, виден на всем Ближнем Востоке», – заявил Йоав Галант, министр обороны Израиля.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что хуситы «не колеблясь нанесут удары по жизненно важным целям израильского врага». Правительство Йемена осудило «атаку сионистского режима» и допустило «усугубление гуманитарного кризиса». Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что в произошедшем виновны Израиль и США. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны не убивать мирных жителей и не разрушать инфраструктуру.