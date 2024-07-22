Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.2 комментария
Handelsblatt: Антироссийские санкции провалились и угрожают ЕС
Санкции Евросоюза пока оказали незначительное влияние на экономику России, а в будущем они могут нанести ущерб объединению, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование четырех институтов экономических исследований, заказанное министерством экономики Германии.
Как отмечается в материале, экономика России демонстрирует активный рост, и эксперты выразили надежду, что санкционная политика может подействовать как «медленный яд». Однако, если оценивать трезво, то санкции Запада оказались неэффективными, так как они должны была сработать быстро, а не растягиваться на длительное время, пишут «Ведомости».
Как отмечает Handelsblatt, в долгосрочной перспективе Россия снова сможет участвовать в мировой торговле независимо от желания Запада, а «медленный яд» санкций может навредит самому Западу, например, через рост цен на нефть и газ.
Издание отмечает, что заморозка российских активов вызывает опасения у других стран, что они также могут стать объектом таких санкций.
Ранее анализ издания Asia Times прогноза министра финансов США Джанет Йеллен показал, что антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты.