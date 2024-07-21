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Корабли Северного флота провели тренировку по защите каравана в Белом море
В Белом море прошли тактические учения противолодочной ударной группы кораблей Северного флота, сообщили в пресс-службе СФ в воскресенье.
Это были учения по обороне сил флота, находящихся на переходе морем в пунктах постоянной дислокации, пояснили в Северном флоте, передает ТАСС.
В ходе учений малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили задачи по охране и обороне каравана судов, роль каравана исполнили танкер «ВТР-140» и гидрографическое судно «ГС-260».
Успешно отработано применение боевого оружия, Использование техсредств и средств РЭБ против одновременной атаки с воздуха и с воды, добавили в пресс-службе.
До этого «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника, а также уничтожение управляемой авиабомбы.
Кроме того, была выполнена стрельба по имитированным воздушным целям с помощью ЗРК «Оса-МА», артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийскими автоматами АК-630.