Корабли Северного флота провели тренировку по защите каравана в Белом море

Tекст: Алексей Дегтярев

Это были учения по обороне сил флота, находящихся на переходе морем в пунктах постоянной дислокации, пояснили в Северном флоте, передает ТАСС.

В ходе учений малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили задачи по охране и обороне каравана судов, роль каравана исполнили танкер «ВТР-140» и гидрографическое судно «ГС-260».

Успешно отработано применение боевого оружия, Использование техсредств и средств РЭБ против одновременной атаки с воздуха и с воды, добавили в пресс-службе.

До этого «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника, а также уничтожение управляемой авиабомбы.

Кроме того, была выполнена стрельба по имитированным воздушным целям с помощью ЗРК «Оса-МА», артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийскими автоматами АК-630.