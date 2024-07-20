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Во Франции начали отзывать детские бутылки с символикой Олимпиады
Во Франции начали отзывать детские бутылки с символикой Олимпиады из-за содержания бисфенола
Во Франции отозвали из продажи детские бутылки с символикой летних Олимпийских игр 2024 года из-за содержания в них бисфенола A (BPA), опасного для здоровья детей, указано на правительственном портале Rappel Conso.
Уточняется, что под отзыв попали белые бутылки с изображением олимпийских колец и талисманов Игр, произведенные компанией Vilac, передает ТАСС.
Причиной названо не соответствие нормативам допустимого уровня концентрации бисфенола A в пластике.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что использование пластиковых контейнеров для еды, банок и бутылочек для детского питания, содержащих вредное химическое соединение бисфенол А (BPA), может серьезно повредить здоровье человека и вызвать смертельно опасные заболевания.