Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.3 комментария
В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
Рассматриваются несколько версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
В частности, рассматривается версия о личной неприязни к экс-депутату и непринятие ее общественно-политической деятельности, передает РИА «Новости».
Также Клименко отметил, что убийство может носить заказной характер.
Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки. Клименко отмечал, что несколько камер на месте убийства Ирины Фарион оказались нерабочими.
Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.
Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.