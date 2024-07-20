На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион

Tекст: Максим Попов

По словам Клименко, на месте происшествия была найдена. При этом других подробностей он не привел, передает РБК.

Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза, а также анализируются видео с камер наблюдения.

Следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Первая версия – убийство было совершено из личной неприязни, вторая – поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. Полиция также допускает, что убийство может носить заказной характер, сказал Клименко.

Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.



