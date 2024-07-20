Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.3 комментария
На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
Убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион могло быть инициировано российскими властями, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По словам Клименко, на месте происшествия была найдена. При этом других подробностей он не привел, передает РБК.
Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза, а также анализируются видео с камер наблюдения.
Следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Первая версия – убийство было совершено из личной неприязни, вторая – поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. Полиция также допускает, что убийство может носить заказной характер, сказал Клименко.
Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.
Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.