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    13 комментариев
    18 июля 2024, 12:58 • Новости дня

    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины

    Военный эксперт Сивков назвал фарсом озвученную Зеленским стратегию морской безопасности Украины

    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегия морской безопасности Украины нереализуема на практике и выглядит как фарс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Константин Сивков. Документ, напомним, предусматривает организацию Киевом совместных со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне и построение Украиной военно-морских сил.

    «Украинская стратегия морской безопасности – лишь фантазии офиса Зеленского и фарс», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он обратил внимание на некоторые положения документа. Так, в нем говорится о проведении со странами – партнерами Киева морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. «Азовское море – внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», – акцентировал собеседник.

    Также любопытным представляется пункт о построении военно-морских сил Украины со всеми родами войск, продолжил эксперт. «В стране сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности – она фактически разгромлена. Поэтому противник может делать ставку, во-первых, на производство лишь безэкипажных катеров, а во-вторых, на закупку кораблей у западных стран», – перечислил Сивков. 

    Что касается проведения учений и маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, то это положение, по его мнению, выглядит безумным. «Разумеется, речь идет о кораблях США и Великобритании – в первую очередь их хотело бы видеть украинское руководство в Черном море. Другое дело, что реализовать это не получится как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг», – пояснил военный эксперт.

    «Появление кораблей НАТО в Черном море – серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос – зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», – рассуждает собеседник.

    Стратегия Украины подтверждает ее зависимость от Запада и выглядит нереализуемой, резюмирует он. «Выполнение положений зависит не от Киева, а от государств-партнеров. Но у них есть своя воля, свои интересы, и они не станут ориентироваться на эту стратегию», – заключил Сивков.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины. Цель документа – «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

    Среди задач в стратегии заявлены построение Украиной военно-морских сил; проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности – морских патрулей – в Азово-Черноморском бассейне».

    Документ разрабатывали несколько лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии состоит в том, чтобы сделать страну морским государством. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как юг Запорожской области и часть Херсонской области перешли под контроль России.

    17 июля 2024, 13:14 • Новости дня
    В результате ракетного удара по командному пункту СБУ в Киеве погибло несколько офицеров
    В результате ракетного удара по командному пункту СБУ в Киеве погибло несколько офицеров
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ) был поражен в Киеве в начале недели, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в начале недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар, поражен командный пункт СБУ. Он уточнил, что погибло несколько офицеров, легко ранен первый замглавы СБУ.

    По данным из открытых источников, первым заместителем главы СБУ является генерал-майор Сергей Андрущенко.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК украинской столицы.

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    17 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре

    Источник: ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре под давлением десантников

    ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные уступили свои рубежи в северо-восточной части города Часов Яр, сообщил источник в силовых структурах ДНР в среду.

    Десантники ВС России выбили украинские подразделения из северо-западной части города, ВСУ понесли большие потери, сказал собеседник ТАСС.

    Выжившие бойцы украинской армии «просто сбежали», они сдали позиции, чтобы уйти вглубь обороны.

    Также российские десантники смогли форсировать с фланга канал Северский Донец – Донбасс, в этом районе давление на ВСУ усилилось.

    Ранее источник сообщал, что киевский режим перебросил в Часов Яр группу иностранных наемных боевиков.

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    17 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» России и НАТО

    Песков: Кремль не согласен с оценкой Дуды о близости войны России и НАТО

    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» России и НАТО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не разделяет точку зрения польского президента Анджеи Дуды по поводу того, что успешное завершение СВО приблизит войну России и Запада, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Нет, мы не разделяем такие прогнозы», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее Дуда заявлял, что победа России в конфликте на Украине может привести к войне с НАТО.

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    18 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Подполье: Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по военному аэродрому Миргорода в Полтавской области Украины, а также по НПЗ Кременчуга, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, среди которых оказались тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Лебедева, после удара местные жители наблюдали большое зарево и «сильную взрывную волну».

    Также два удара были нанесены в направлении НПЗ Кременчуга, сопровождавшиеся  взрывами.

    «Второй удар был в направлении вагоностроительного завода – в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых», – отметил он.

    Лебедев пояснил, что на территории завода производился ремонт тяжелой гусеничной техники.

    Напомним, ВС России нанесли 39 групповых ударов за неделю по авиабазам и предприятиям ВПК Украины.

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    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    18 июля 2024, 02:21 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины
    Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о стратегии морской безопасности страны.

    В тексте стратегии указывается, что ее цель – гарантировать готовность комплексно и эффективно предотвращать и реагировать на угрозы морской безопасности Украины, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это касается угроз, которые могут возникнуть на «прибрежных территориях», в «морских просторах» страны и «других районах Мирового океана», с которыми связаны «экономические и другие интересы Украины».

    В числе задач, названных в стратегии, указаны построение ВМС со всеми родами войск, организация противоминной коалиции со странами НАТО, учения, а также обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и проведение со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

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    17 июля 2024, 21:14 • Новости дня
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    @ URS FLUEELER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России и ряда других стран подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    По его словам, второй раунд «саммита мира» содержит односторонние, абсолютно неприемлемые подходы как для Москвы, так и для многих других государств, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Лавров также заявил, что западные страны взяли курс на «продавливание любой ценой» так называемого плана президента Украины Владимира Зеленского, представляющего собой ультиматум.

    Ранее Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.

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    18 июля 2024, 09:26 • Новости дня
    В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Вопрос легитимности Зеленского решать украинцам

    В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинцы должны сами решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. К Будапешту, «слава Богу», вопрос его легитимности не относится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, вопрос легитимности Зеленского должны решать украинцы, он не президент Венгрии, передает РИА «Новости».

    «Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», – сказал министр.

    Ранее в СВР сообщили, что Запад готовится сменить президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Коментарии (8)
    18 июля 2024, 09:52 • Новости дня
    В Одессе продолжили жечь автомобили ВСУ
    В Одессе продолжили жечь автомобили ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В Одессе второй день подряд происходят поджоги автомобилей, принадлежащих боевикам ВСУ, пишет издание «Страна».

    По данным издания, за два дня неизвестные сожгли уже два автомобиля, передает ТАСС.

    Напомним, в Одессе только за прошедшую ночь партизаны уничтожили пять служебных автомобилей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Информацию об этом сообщили в силовых структурах города. По информации издания «Страна», автомобили военных поджигали также в Днепре, Виннице, Харькове и Ровно. Издание утверждает, что за поджогами стоят завербованные Россией граждане Украины.

    На прошлой неделе в городе сгорело четыре автомобиля ВСУ. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Кроме Одессы и Ровно, такие поджоги были зафиксированы во Львове, Калуше в Ивано-Франковской области. Нередко поджоги случаются и в Киеве.

    Историк Александр Васильев рассказал газете ВЗГЛЯД, что поджоги машин военных в Одессе отражают настроения значительной части населения.

    Коментарии (8)
    18 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    Пропавшими без вести в Крынках объявили почти 800 военных ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 800 украинских военных считаются «официально пропавшими без вести» в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, пишут украинские СМИ со ссылкой на данные полиции Украины.

    СМИ сообщают, что в качестве «официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го» разыскиваются «788 мужчин». Указывается, что «число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти», оказалось значительно ниже – «262 человека за этот период», передает РИА «Новости».

    В июле источник из генерального штаба ВСУ подтвердил украинским СМИ, что украинским военным пришлось покинуть Крынки. Губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные перестали пытаться переправить крупные десантные группы на левый берег Днепра после провала в Крынках.

    В мае сообщалось, что в Крынках найдены подвалы с телами погибших украинских солдат. Была опубликована видеозапись из подвалов в Крынках, на которой запечатлены сваленные в кучу тела погибших солдат ВСУ.


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    17 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Одесские партизаны за ночь сожгли пять автомобилей ТЦК ВСУ
    Одесские партизаны за ночь сожгли пять автомобилей ТЦК ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пророссийские партизаны уничтожили за ночь пять служебных автомобилей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе за прошедшую ночь, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, партизаны уничтожили пять автомобилей ТЦК и украинских военных в Одессе за ночь.

    Ранее в воскресенье «Страна» сообщала, что неизвестные ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военного.

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    17 июля 2024, 19:10 • Новости дня
    ЕК утвердила выделение нового транша помощи Киеву

    Фон дер Ляйен: ЕК утвердила выделение нового транша помощи Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине помощи объемом 4,2 млрд евро, об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Помощь будет предоставлена в рамках Фонда для Украины, написала фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее Германия решила сократить расходы на Украину.

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    17 июля 2024, 17:18 • Новости дня
    ВСУ атаковали энергообъекты в Запорожской области

    Балицкий: Из-за двух ударов ВСУ в Запорожской области начались перебои с электричеством

    ВСУ атаковали энергообъекты в Запорожской области
    @ BalitskyEV

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области, в 80 населенных пунктах начались перебои с подачей электричества, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    ВСУ нанесли первый удар по Токмакскому муниципальному округу, из-за этого началась утечка масла, обесточены несколько районов Токмака, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Затем украинские боевики ударили по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе. Перебои с электроснабжением наблюдаются в 65 населенных пунктах Токмакского округа и 15 населенных пунктах Каменско-Днепровского округа.

    Энергетики уже начали восстанавливать поврежденные сети, изучаются возможности по включению резервных схем электроснабжения. Днем могут ввести веерные отключения потребителей. «В течение суток планируется восстановить электроснабжение большей части отключенных потребителей», – заключил Балицкий.

    Во вторник Балицкий сообщал о веерных отключениях в регионе из-за сбоя в работе Ростовской АЭС.

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    17 июля 2024, 23:08 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве звучит воздушная тревога, прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрывы были «на левом берегу столицы». Позднее он сообщил о пожаре в Дарницком районе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, сирены воздушной тревоги сработали в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Накануне взрывы прозвучали в городе Каневе в Черкасской области. До этого взрывы прогремели в Одессе и Харькове.

    Коментарии (2)
    18 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров России и Украины

    Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
    @ Heikki Saukkomaa/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия готова предоставить «любое место» на своей территории, чтобы провести переговоры между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто рассказал, что «через два дня после начала» специальной военной операции России на Украине он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Он сообщил им, что «Венгрия всегда готова содействовать переговорам», передает РИА «Новости».

    Сийярто заявил, что его страна «готова предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы». «Так что если мы нужны, мы в (вашем) распоряжении», – сказал министр.

    Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках инициативы по урегулирования конфликта на Украине.

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      Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

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      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

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