ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Путин запустил в Нижегородской области производство специальных сплавов
Путин запустил в Нижегородской области производство специальных сплавов и сталей
Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил в Нижегородской области в эксплуатацию комплекс печей АО «Русполимет», что позволит предприятию в два раза нарастить выпуск жаропрочных сталей, сплавов и изделий для высокотехнологичных отраслей.
Группа «Русполимет» в рамках импортозамещения наладила производство газостатов, применяемых в том числе в авиапромышленности и судостроении, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.
В преддверии Дня металлурга президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске металлургических производственных объектов в Донецкой народной республике, Нижегородской и Челябинской областях.