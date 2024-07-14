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Водитель в подмосковном Жуковском убил оппонента арматурой
Правоохранители задержали мужчину в подмосковном Жуковском, который в ходе драки убил оппонента арматурой, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Как сообщили в ведомстве, в ночь с 13 на 14 июля у дома 13 на улице Баженова произошел конфликт между водителями из-за приоритетности проезда, в ходе которого один нанес другому удар металлической трубой по голове, от чего потерпевший скончался на месте происшествия, передает РИА «Новости».
Там добавили, что личность злоумышленника установлена, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные действия.
В подмосковном СК уточнили, что проведен осмотр, изъят перцовый баллончик, подозреваемый задержан. Изъята металлическая труба, проведены допросы.
Ранее в Москве был арестован 29-летний Виктор, который пришел в полицию и рассказал, что совершил семь убийств на территории России и Молдавии.