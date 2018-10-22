Мужчина в Москве пришел в полицию и сознался в семи убийствах

В Москве арестован 29-летний Виктор, который пришел в полицию и рассказал, что совершил семь убийств на территории России и Молдавии.

Последнее из убийств правоохранительным органам уже удалось доказать. Преступник выпивал вместе со знакомым на железнодорожной станции. После непристойного предложения собутыльника Виктор насмерть забил его арматурой, пишет Telegram-канал Mash.

По словам арестованного, остальные преступления он совершил в Молдавии. Работа Виктора не устраивала, а супруга изменяла. В результате мужчина сорвался в 2011 году и совершил первое убийство.

Преступник взял молоток и вышел на улицу. Встретившуюся по пути 45-летнюю женщину он ударил молотком, а затем изнасиловал и убил. Примерно раз в полгода подобным образом он совершал другие убийства.

В 2014 году он был задержан правоохранительными органами Молдавии. Тогда мужчину поставили на учет в психдиспансер и отпустили. Через какое-то время Виктор решил уехать в Москву.

В настоящее время по всем описанным преступлениям ведется проверка.