Жена командира разбившегося Superjet рассказала о последнем разговоре с мужем

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что разговор состоялся в 14:29 мск, за 32 минуты до крушения. «Я с супругом связывалась перед его вылетом, – рассказала она. Разговор был самый обычный, он сказал, что ему некогда говорить, он уже в самолете, и они сейчас взлетают», передает «Московский комсомолец».

По словам жены, это был плановый полет. Булавко должен был забрать самолет с завода в Луховицах и перевезти во Внуково. «До этого он проводил время с семьей, все было абсолютно обычно», – добавила она. В семье Булавко двое детей, старшему сыну 22 года.

Напомним, в пятницу в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100, по предварительной информации, экипаж погиб. Причиной авиакатастрофы мог стать отказ одного из двигателей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что экипаж самолета Superjet 100, совершавшего испытательный полет, ценой собственной жизни отвел падающий лайнер от жилых дачных домов и садовых товариществ, тем самым предотвратив жертвы и разрушения на земле.