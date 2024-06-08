Украина захотела собрать коалицию для информационных атак на Россию

Глава нацсовета Украины по телевидению Герасимьюк заявила о необходимости создать коалицию для информационных атак на Россию

Tекст: Антон Антонов

Герасимьюк утверждает, что Россия устраивается взломы телевещания как на Украине, так и в европейских государствах. В связи с этим Киев предлагает «создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись» атакам. «Мы теперь вместе будем атаковать россиян», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Герасимьюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.