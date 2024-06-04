Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.6 комментариев
Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.6 комментариев
Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.4 комментария
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По его словам, существовали две красные линии, которые не давали конфликту разрастаться. Они были нарушены, когда Запад разрешил применять свое оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на линию фронта, передает РИА «Новости».
По словам Радева, красными линиями должно было стать недопущение «прямого столкновения между войсками НАТО и России».
Ранее гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни.
В Foreign Policy перечислили три сценария завершения конфликта на Украине
Конфликт может развиваться по трем сценариям, считает автор статьи. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.
В публикации издания отмечается, что Киеву придется идти на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями, но даже локальные успехи смогут усилить переговорную позицию, а поэтому Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя .
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине.
Экономист Лизан: Украина не сможет компенсировать потерю Днепрогэс для своей энергосистемы
«Днепрогэс состоит из двух станций. Их совокупная мощность свыше 1,5 тыс. МВт. В начале весны удар пришелся по второй ГЭС, мощность которой составляет чуть более 900 МВт. Она для энергосистемы Украины была менее ценной, нежели Днепрогэс-1, по которой, судя по всему, сейчас и был прилет», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«На Днепрогэс-1 располагалось оборудование для вторичной регулировки частоты в энергосистеме. То есть для украинских диспетчеров она была значительно ценнее с точки зрения удержания критически необходимой частоты в сети», – объясняет спикер.
Если ранее противник для покрытия потребностей в электричестве мог использовать гидроэнергетику, то теперь, после утраты Каховской и Днепровской ГЭС, эта возможность отсутствует. При этом восстановить объекты в ближайший год не получится, отмечает аналитик.
«Еще одна проблема в том, что запасти электричество впрок практически невозможно. Соответственно, его надо производить ровно столько, сколько требуется, ориентируясь в том числе на часы-пик потребления. В противном случае в сети начнутся скачки напряжения, а это «караул» для всего энергооборудования», – поясняет специалист.
«Также на Украине осталось мало маневровых возможностей. Так, АЭС вырабатывают стабильный объем энергии, а ТЭС, с помощью которых можно было бы маневрировать, производят только 5% всего электричества в стране. В такой ситуации единственным рабочим способом регулирования мощности оставался водосброс на ГЭС. Но и эта возможность, как я уже сказал, практически утрачена», – пояснил собеседник.
«Теоретически для компенсации потери выработки электричества Украина может начать использовать «зеленые» источники энергии, например, ставить ветрогенераторы. Однако это очень дорого, поэтому данный способ будет доступен лишь крупным предприятиям», – резюмировал Лизан.
Ранее глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении». По его словам, «есть серьезные препятствия» для нормальной работы объекта из-за очень сильных повреждений сооружений и оборудования.
На прошедшей неделе глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров заявил, что после взрывов, произошедших в ночь на субботу региональном центре, Днепрогэс находится в критическом состоянии.
Также, по словам Федорова, из-за понесенного станцией ущерба было полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый. Чиновник отметил, что для возобновления сообщения потребуются консультации со специалистами.
Напомним, в прошедшую субботу Российская армия нанесла массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. В Telegram-канале ведомства указано, что атака являлась ответом на попытки ВСУ нанести ущерб инфраструктуре на территории России.
Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России
По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».
Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.
Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.
МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказались
«Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – приводит его слова ТАСС.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.
Эту попытку Зеленский предпринял во время своей поездки в Сингапур и на Филиппины, передает РИА «Новости».
Намерение Украины вызвать такое же эмоциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось, говорится в материале газеты.
По словам профессора Национального университета Сингапура Раджа Мохана, Азия не верит риторике Запада.
Ранее в Казахстане сочли сомнительной идею с интервью Зеленского СМИ Центральной Азии.
У Зеленского нет оснований обращаться в Конституционный суд с учетом норм конституции, законодательства и договоренностей парламентских фракций, заявила Мудрая в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что у Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью.
Ганчев: Продвижение ВС России в Харьковской области замедлилось из-за дополнительных резервов ВСУ
При этом, несмотря на снижение темпов, продвижение все равно идет, передает ТАСС.
По словам Ганчева, Киев старается бросить в «харьковскую мясорубку» на севере и востоке области как можно больше сил. «Подгребают» человеческие ресурсы в городе и области и сразу же бросают их неподготовленными на фронт», – заявил глава администрации.
Он уточнил, что количество ресурсов большое, но все мобилизованные не подготовлены.
Ранее Ганчев сообщал, что Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%.
По его словам, таких гаубиц у ВСУ осталось очень мало, их не выгоняют, так как ВС России сразу их уничтожают, передает ТАСС.
Квока добавил, что расчет «Гиацинта» уже уничтожил десятки целей, включая личный состав, военную технику, блиндажи и укрепления ВСУ, а также огневые точки.
В конце мая украинская сторона в зоне ответственности Западной группировки потеряла гаубицу TRF-1 производства Франции.
По его словам, французы возмущены кадрами похищения в рамках «насильственной мобилизации», передает РИА «Новости».
Филиппо отметил, что решимость евроатлантистов продолжать конфликт, вооружая и финансируя Украину, приведет только к полному истреблению украинского народа.
В заключение Филиппо потребовал от Запада немедленно прекратить всякую поддержку Киева.
Ранее украинские предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию работников.
По данным украинской погранслужбы, около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».
Минобороны сообщило, что военные, получив координаты объектов ВСУ, направились в позиционный район, откуда произвели пуски крылатых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что цели на территории Украины были успешно поражены, передает ТАСС.
Напомним, гендиректор предприятия Александр Леонов сообщил, что комплекс «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» разработки и производства НПО машиностроения в ходе СВО успешно наносит удары по наземным целям.
В Харьковской области жители разговаривают на так называемом слобожанском языке, который очень похож на русский, но в нем есть украинские слова и выражения, сказал Терехов в интервью эстонскому гостелерадио ERR, передает ТАСС.
По его словам, у харьковчан остались тесные связи с Россией, у почти трети жителей есть там друзья или родственники. В самом городе также было много российских граждан, они приезжали туда на выходные.
Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ
«В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.
Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог.
«По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.
При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной.
Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко.
Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.
Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.
При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.
При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.
Марочко: ВСУ предприняли попытку контратаки на Сватовско-Кременском направлении
Марочко сообщил ТАСС, что попытки противника контратаковать на рубежах ЛНР приводят к тому, что украинская сторона несет необоснованно большие потери среди личного состава.
Аналитик рассказал, что за минувшие сутки наиболее активные действия со стороны украинских сил наблюдались в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва. Однако все атаки были успешно отражены российскими войсками.
Эксперт добавил, что украинское командование продолжает бросать подчиненных на «амбразуры», с жизнями солдат ВСУ не считаются.
31 мая сообщалось, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки отбить у российских сил микрорайон Канал в Часовом Яре.
Washington Post предупредила Макрона об угрозе гибели французских военных инструкторов на Украине
Хокстадер предположил, что Россия «распознает блеф» президента Франции и воспользуется «шансом унизить» Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Издание отмечает, что Макрон стал «одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров». Хокстадер считает, что риск слишком велик и что страны НАТО не захотят участвовать в конфликте с Россией напрямую, даже если военные инструкторы погибнут.
Напомним, Reuters сообщало, что Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину. После этого у Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».