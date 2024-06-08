ВСУ обстреляли из артиллерии центр Энергодара

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале мэрии Энергодара, говорится, что удар был нанесен по центру города, в районе городской администрации. Информации о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое в Херсонской области погибли 22 человека, в том числе ребенок.

В Херсонской области объявлен двухдневный траур.