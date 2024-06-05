Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом

Глава минфина США Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами с российских активов
По словам Йеллен, эта идея «пользуется значительной поддержкой», ее планируется «доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7». Сейчас обсуждается «возможность предоставления Украине кредита» от G7, передает ТАСС.
Йеллен сказала, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Она заявила, что «Euroclear зарабатывает проценты на этих активах», а проценты якобы «не принадлежат России». По ее словам, «прибыль составит от 3 до 5 млрд долларов в год и будет накапливаться до тех пор», пока активы «остаются замороженными».
Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Киеву доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление Киеву кредита и «увязку погашения этого кредита с объемом будущих доходов».
Подчеркивается, что действия ЕС «ни в коем случае не предполагают, например, конфискацию российских активов».
Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает, что главы минфинов стран ЕС по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине. Это должно помочь Киеву быстро получить кредит в размере около 50 млрд долларов. Уточняется, что размер кредита еще не согласован, указанная сумма была ранее названа Йеллен как возможный вариант.
Один из чиновников высокого ранга заявил, что не ждет от видеоконференции «конкретного результата», это будет «проверка температуры перед саммитом лидеров G7 на следующей неделе».
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае незаконного использования российских активов Западом Москва даст аналогичный ответ.