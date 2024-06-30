Учения по отражению БПЛА со стрельбой анонсировали в Новороссийске

На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю

Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море

Tекст: Вера Басилая

Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».

Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.