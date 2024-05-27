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Власти Новороссийска анонсировали учебные стрельбы
Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером в понедельник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города.
Как говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы, в понедельник в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в море будут проводиться учебные стрельбы, передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле власти Новороссийска также предупредили об учебных стрельбах в акватории Черного моря.