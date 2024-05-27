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    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    27 мая 2024, 08:35 • Новости дня

    Власти Новороссийска анонсировали учебные стрельбы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером в понедельник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города.

    Как говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы, в понедельник в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в море будут проводиться учебные стрельбы, передает РИА «Новости».

    Напомним, в апреле власти Новороссийска также предупредили об учебных стрельбах в акватории Черного моря.

    25 мая 2024, 02:44 • Новости дня
    Маск назвал расходы SpaceX на борьбу с российскими помехами Starlink значительными

    Илон Маск заявил, что SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с российскими помехами Starlink на Украине

    Маск назвал расходы SpaceX на борьбу с российскими помехами Starlink значительными
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания SpaceX вынуждена тратить значительные ресурсы на противодействие российским попыткам подавить работу сети спутникового интернета Starlink на Украине. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

    «SpaceX тратит значительные ресурсы для противодействия усилиям России по созданию помех. Это серьезная проблема», – написал он в своем микроблоге, комментируя статью The New York Times о применении Россией средств радиоэлектронной борьбы на Украине, передает ТАСС.

    По словам Маска, Starlink является единственным средством коммуникации на Украине, которое России не удалось полностью вывести из строя.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.

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    25 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    В Одессе произошла массовая драка с участием военных

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц.

    Инцидент произошел в курортном районе Аркадия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Отмечается, что причины конфликта неизвестны.

    На опубликованном в украинских СМИ видео видно несколько военнослужащих и большое количество гражданских лиц.

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    26 мая 2024, 12:36 • Новости дня
    На Западе рассказали о трехкратном преимуществе России в сроках производства снарядов

    Sky News: Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее западных партнеров Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия производит снаряды в три раза быстрее западных партнеров Украины, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain & Company.

    Как говорится в сообщении, Россия производит снаряды для артиллерии в три раза быстрее и в четыре раза дешевле, чем западные союзники Украины, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что в 2024 году в России будет произведено или восстановлено около 4,5 млн снарядов, в то время как страны Запада в общем произведут всего 1,3 ммлн, при этом один западный боеприпас калибром 155 мм. стоит от 4 тыс. долларов и выше, а российский 152 мм снаряд около 1 тыс. долларов.

    Ранее Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 861,3 млн долларов на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    24 мая 2024, 23:53 • Новости дня
    Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские таможенники пресекли попытку вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

    «Таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов», – приводит сообщение ФТС ТАСС

    Отмечается, что двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов пытались вывезти оборудование на Украину.

    Супружеская пара из Москвы собирала и перекрашивала балочные держатели в гаражном боксе. Затем иностранные координаторы организовали их транспортировку в Грузию.

    В общей сложности таможенники изъяли 12 устройств, половина из которых была обнаружена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные – в мастерской в Москве.

    В отношении москвичей и водителя задержанного транспортного средства возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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    25 мая 2024, 02:19 • Новости дня
    Рогов уточнил ситуацию со шлюзами на ДнепроГЭС

    Рогов: На ДнепроГЭС открыты шандорные затворки, шлюзы закрыты

    Tекст: Денис Тельманов

    Информация об открытых украинской стороной шлюзах ДнепроГЭС, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Информация об открытых противником шлюзах ДнепроГЭС во временно оккупированном нацистами городе Запорожье не соответствует действительности. Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

    По его словам, после ракетного удара по машинному залу ДнепроГЭС-2 22 марта были открыты не шлюзы, а шандорные затворы на гребне станции.

    «Это было сделано по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому её начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», — пояснил Рогов.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.

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    25 мая 2024, 17:13 • Новости дня
    Путин потребовал выстроить эффективную экономику ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Экономика вооруженных сил должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством предприятий ОПК.

    «Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Президент заявил, что все средства должны эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, и в целом вписываться в экономику.

    Путин, обратившись к участникам встречи, спросил, как идет заключение контрактов с предприятиями, авансирование и сам процесс планирования гособоронзаказа.

    «Есть ли какие-то проблемные вопросы, которые до сих пор не решены?», – спросил президент.

    Путин напомнил о принятых им ранее решениях на повышение эффективности и ускорения самого процесса ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, и попросил отчитаться, как «организована эта работа».

    Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учетом опыта и боевого применения.

    Ранее Путин решил обсудить с руководством оборонных предприятий поставки востребованных вооружений.

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    24 мая 2024, 22:24 • Новости дня
    Специалисты Минобороны США приняли участие в учениях по борьбе с ОМП в Армении

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты Министерства обороны США приняли участие в совместных штабных учениях по борьбе с химическими, биологическими и ядерными угрозами, которые прошли в Ереване. Об этом сообщил Совбез Армении.

    Учения были организованы Советом безопасности Армении при поддержке Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США, передает сообщение ведомства ТАСС.

    Отмечается, что цель учений – «укрепление мер реагирования на подобные угрозы», оценка готовности Армении к ним и выявление пробелов в межведомственном сотрудничестве.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.

    По его словам, «наглые и беспардонные действия Запада» нацелены на отрыв Армении от России ускоренными темпами.




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    25 мая 2024, 00:45 • Новости дня
    США договорились с Бразилией о продаже вертолетов Black Hawk на 950 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты договорились о продаже Бразилии 12 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили Госдепартамент США и Агентство по сотрудничеству в области безопасности обороны.

    Сумма сделки составит $950 млн, передает сообщение ведомств ТАСС.

    По данным американских властей, сначала будет приобретена основная военная техника на сумму 450 млн долларов, а затем прочее оборудование и услуги на сумму до 500 млн долларов.

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    24 мая 2024, 23:21 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пройти медицинскую процедуру

    Глава Пентагона решил пройти медицинскую процедуру, его функции будет исполнять заместитель

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 24 мая, пройдет плановую медицинскую процедуру в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

    «Остин сегодня вечером пройдет плановую, элективную и минимально инвазивную нехирургическую процедуру,.. связанную с его ранее заявленной проблемой с мочевым пузырем», – приводит слова Райдера ТАСС.

    Пресс-секретарь уточнил, что во время процедуры Остина функции министра обороны будет исполнять его первый заместитель Кэтлин Хикс.

    Райдер подчеркнул, что проблема с мочевым пузырем не связана с онкологическим диагнозом Остина, который был поставлен в декабре 2023 года.

    По словам Райдера, Белый дом и Конгресс были проинформированы о предстоящей процедуре.

    Напомним, что Остин был госпитализирован в начале января из-за осложнений после диагностирования рака простаты. В январе его прооперировали, а затем выписали из больницы.

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    24 мая 2024, 11:51 • Новости дня
    В «Калашникове» рассказали о применении ракет 9М333 для «Стрелы» в зоне СВО

    «Калашников»: Ракеты 9М333 для ЗРК «Стрела-10М3» с головками самонаведения отлично проявляют себя в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракеты 9М333 для комплекса «Стрела-10М3» с головками самонаведения отлично проявляют себя в зоне спецоперации, сообщили в концерне «Калашников».

    Как сообщили в концерне, ЗУР 9М333 отлично проявляет себя в условиях СВО при выполнении боевых задач, передает ТАСС. В концерне уточнили, что на Херсонском направлении расчеты ЗРК «Стрела-10» морпехов Северного флота в ходе боевого дежурства обнаружили разведывательный беспилотник ВСУ и уничтожили его ракетным ударом.

    Там добавили также, что концерн «Калашников» поставил заказчику крупную партию зенитных ракет для комплекса «Стрела-10М3» в рамках возросшего гособоронзаказа на 2024 год.

    Ранее в концерне «Калашников» сообщили, что завершена поставка в войска первой партии автоматов АК-12, доработанных по опыту применения в спецоперации.

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    27 мая 2024, 04:19 • Новости дня
    В ЛНР обнаружены массовые захоронения жителей, погибших от обстрелов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Луганской Народной Республике обнаружены четыре массовых захоронения, в которых, предположительно, покоятся останки более тысячи жителей, погибших в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщила омбудсмен ЛНР Анна Сорока.

    Захоронения расположены в районе Северодонецкой агломерации, в Кременском и бывшем Попаснянском районах, передает ТАСС.

    По словам Сороки, информация о захоронениях была получена от свидетелей, родственников погибших и похоронных бригад. Омбудсмен отметила, что украинская сторона зачастую уничтожала данные о погибших.

    Также, по словам Сороки, останки мирных жителей могут находиться под завалами в населенных пунктах, где велись боевые действия. Работы по извлечению останков осложняются близостью линии фронта и продолжающимися обстрелами.

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    27 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Министр обороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по территории России

    Глава Минобороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по территории России

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что Украина имеет право наносить удары по территории России в рамках права на самооборону.

    «Украина имеет право на самооборону путем военных действий, направленных на территорию противника, при условии соблюдения законов ведения войны», – сказал Йонсон, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hallandsposten.

    Отмечается, что так глава Минобороны Швеции ответил на вопрос о том, может ли Украина использовать поставленное ей оружие для ударов по целям на территории России.

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    27 мая 2024, 05:22 • Новости дня
    В Орловской области при падении беспилотника погиб человек

    В Орловской области при падении беспилотника на АЗС погиб человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Ливны Орловской области в результате падения беспилотника на автозаправочную станцию погиб один человек и трое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

    Погибший - водитель областной пожарной части. Еще три сотрудника экстренных служб получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС

    По словам губернатора, падение БПЛА произошло во время массированной атаки на регион.

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    27 мая 2024, 03:27 • Новости дня
    ВСУ обстреляли территорию ДНР 54 раза за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины 54 раза за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, передает ТАСС сообщение центра.

    Отмечается, что повреждены восемь жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

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    27 мая 2024, 06:58 • Новости дня
    Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО сбила два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Два беспилотника уничтожены над Севским и Брасовским районами силами ПВО Минобороны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

    В данный моемнт оперативные и экстренные службы работают на месте.

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