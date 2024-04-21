Анонсированы учебные стрельбы в Новороссийске

Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия. Все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка созданы из российских композитных материалов, что позволит в ближайшее время перейти к серийному выпуску таких дронов, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Шойгу также представили БПЛА с полезной нагрузкой от 10 до 200 кг, и перспективный ударный квадрокоптер с универсальными сбросами для различных типов боеприпасов, который способен дистанционно минировать местность в условиях низкой видимости. Он также оснащен повышенной помехозащищенностью. Отмечается, что предприятие готово выпускать 30 таких квадрокоптеров в месяц, и нарастить производство в дальнейшем.
По словам министра обороны России, будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.
Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при участии военнослужащих-снайперов, которые находились в зоне СВО.
Замминистра обороны Юнус-Бека Евкуров доложил о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей отработки навыков по борьбе с дронами.
Также Шойгу поручил обеспечить штурмовые группы представленными ему образцами вооружения для эффективного уничтожения fpv-дронов противника.