Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.8 комментариев
«Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»
Начато серийное производство комплекса с беспилотником «Гранат-4», который способен наводить артиллерию, он уже применяется в ходе спецоперации, сообщил концерн «Калашников».
«Гранат-4» активно используется российскими военными для круглосуточной воздушной разведки, сообщили концерн в своем Telegram-канале. Также комплекс используется для целеуказания движущихся объектов, таких как западные танки и БМП.
Ранее «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный дрон «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства.