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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Мягкая сила проявляется в жестких условиях

    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

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    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как история научила Россию религиозной терпимости

    В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.

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    3 июня 2024, 20:02 • Новости дня

    «Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начато серийное производство комплекса с беспилотником «Гранат-4», который способен наводить артиллерию, он уже применяется в ходе спецоперации, сообщил концерн «Калашников».

    «Гранат-4» активно используется российскими военными для круглосуточной воздушной разведки, сообщили концерн в своем Telegram-канале. Также комплекс используется для целеуказания движущихся объектов, таких как западные танки и БМП.

    Ранее «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный дрон «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства.

    3 июня 2024, 06:16 • Новости дня
    Российские военные сбили украинский вертолет

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет ЗРК «Тор-М2» Западной группировки уничтожил вертолет ВСУ, сообщило Минобороны России.

    «За последний месяц данным расчетом ЗРК «Тор-М2» поражены несколько крупных БПЛА и уничтожен вертолет ВСУ на расстоянии около 30 км», – приводит сообщение Минобороны ТАСС

    Также в Минобороны сообщили, что расчеты ЗРК «Тор-М2» ведут мониторинг воздушного пространства в радиусе свыше 30 км вокруг боевой машины. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, не отвечающий на запрос «свой – чужой», расчеты берут его на сопровождение и в любой момент готовы уничтожить.

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    2 июня 2024, 23:15 • Новости дня
    ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

    «1 июня ударом ВКС России уничтожено одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Амур провинции Хомс», – приводит слова Попова ТАСС.

    По его словам, за сутки беспилотники международной антитеррористической коалиции во главе с США шесть раз совершали полеты, несогласованные с российской стороной, нарушая при этом протоколы деконфликтации.

    Также в районе Эт-Танф зафиксировано шесть нарушений со стороны американских истребителей и штурмовиков.

    Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла точечные удары по позициям боевиков в Сирии, уничтожив два пункта их базирования.

    Удары были нанесены по горным хребтам Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор. В этих труднодоступных районах укрывались боевики, которые ранее покинули зону Эт-Танф.

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    1 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В России создан первый в мире наземный робот-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема, сообщил Ростех.

    Прежде к FPV-дронам относили только летающие беспилотники, передает РИА «Новости».

    Ростех сообщил, что холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» (гусеничный) и «Багги» (колесный). «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» – джойстика и планшета.

    Испытания проводятся в том числе в зоне специальной военной операции на Украине. Ростех отмечает компактность и маневренность беспилотников, а также их грузоподъемность: 150 кг у «Депеши» и 250 кг у «Багги».

    Они могут применяться как наземные дроны-камикадзе, поражающие цели подрывом заряда, а также доставлять провизию, боеприпасы, топливо, эвакуировать раненых. Целями дронов могут быть живая сила врага, ДОТ, ДЗОТ, укрепленные огневые точки и опорные пункты, они могут быть задействованы для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, «зубов дракона». Также они могут выполнять задачи по минированию местности.

    В апреле сообщалось, что в Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

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    2 июня 2024, 01:41 • Новости дня
    США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет
    США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет
    @ Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    США на предстоящей неделе проведут два тестовых пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Об этом сообщили на базе американских космических сил Ванденберг.

    Пуски неснаряженных ракет запланированы на 4 и 6 июня, сообщает РИА «Новости».

    Цель испытаний – «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных сред ядерного сдерживания».


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    2 июня 2024, 05:23 • Новости дня
    Подпольщики: СБУ обязала украинские церкви агитировать за вступление в ВСУ
    Подпольщики: СБУ обязала украинские церкви агитировать за вступление в ВСУ
    @ Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обязали настоятелей церквей склонять своих прихожан к вступлению в ряды ВСУ, сообщают представители пророссийского подполья в Херсоне.

    «Сотрудники СБУ, курирующие церкви и другие религиозные организации, после выхода нового закона о мобилизации обязали настоятелей и клириков подотчетных им конфессий склонять прихожан к вступлению в ВСУ», – приводит РИА «Новости» слова представителя подполья.

    По его словам, сотрудники СБУ обязывают украинское духовенство к сотрудничеству и донесению на свою паству под угрозой мобилизации самих священнослужителей.

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    3 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    В России создали дроны с самонаведением

    Tекст: Денис Тельманов

    Конструкторское бюро «Стратим» разработало квадрокоптер-камикадзе «Русак» и ударный дрон «Тювик», оснащенные системой самонаведения на финальном участке траектории полета.

    «Оба аппарата уже применяются в зоне СВО в тестовом режиме, проходят апробацию, сейчас разворачивается серийное производство», – сообщили в КБ «Стратим» ТАСС.

    Отмечается, что благодаря системе самонаведения дроны не подвержены влиянию средств радиоэлектронной борьбы.

    Также система позволяет эффективно поражать цель вне зависимости от рельефа местности.

    Новые беспилотники будут впервые показаны на международной выставке HeliRussia-2024, которая пройдет в Москве с 10 по 12 июня.



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    1 июня 2024, 20:57 • Новости дня
    США назначили испытание двух межконтинентальных ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Запуски двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с целью демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности назначены на 4 и 6 июня, заявило командование космических сил США.

    В сообщении указывается, что старты пройду с севера Ванденберга. Первое испытание запланировано на 4 июня с 12.01 д  6.01, второй запуск должен осуществиться 6 июня с 12.01 до 6.01 по тихоокеанскому времени , передает РИА «Новости».

    Уточняется, что американская сторона предупредила Россию о готовящихся запусках ракет.

    Ранее США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде.

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    3 июня 2024, 02:15 • Новости дня
    Генерал ФРГ допустил применение Украиной Patriot над территорией России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг допустил, что украинские войска будут использовать переданные Берлином зенитно-ракетные комплексы Patriot над российской территорией.

    «Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться в районе Харькова и над Россией. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут использовать страшные планирующие бомбы», – сказал Фройдинг телеканалу ARD, передает ТАСС

    Напомним, 31 мая Германия сняла запрет на использование поставленного ею оружия для ударов по территории России.

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    1 июня 2024, 08:20 • Новости дня
    Боррель заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    У Евросоюза нет доказательной базы поставок оружия из Китая в Россию, заявил на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По его словам, Китай обязался не поставлять оружие России, а доказать обратное ЕС не может, передает ТАСС.

    Ранее газета Washington Post писала, что Пекин в ходе украинского конфликта якобы был готов «отправить боеприпасы России», однако передумал после звонка президента США Джо Байдена.

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    3 июня 2024, 06:25 • Новости дня
    В Сирии сообщили о гибели людей при атаке Израиля на Алеппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Сирии сообщило о гибели нескольких человек в результате атаки Израиля на окрестности города Алеппо.

    По данным сирийского военного ведомства, израильская авиация нанесла удары по объектам в окрестностях Алеппо около 00:20 по местному времени.

    «В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», – передает РИА «Новости» заявление Минобороны Сирии.

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    2 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В результате обстрелов ВСУ в ДНР погиб мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки украинские войска 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще один получил ранение, передает сообщение представительства ДНР РИА «Новости».

    Отмечается, что всего по территории ДНР было выпущено 29 боеприпасов.

    Накануне было зафиксировано 31 обстрел со стороны ВСУ.

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    3 июня 2024, 01:31 • Новости дня
    Украинская ракета разрушила четыре дома в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР). В результате значительные повреждения получили не менее четырех домов.

    «Сколько – раз, два, три, четыре, много домов пострадало… все повыбивало», – рассказала местная жительница Екатерина РИА «Новости».

    В результате атаки были повреждены стены и кровли домов, окна выбиты, разрушены заборы. Еще в одном из домов из-за попадания осколка загорелась кровля. Кроме того на улице перебит газопровод.

    Ранение получил проходивший по улице в момент обстрела человек.

    По словам местных жителей, обстрелы Пантелеймоновки со стороны ВСУ происходят регулярно.

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    3 июня 2024, 00:36 • Новости дня
    ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Восемь мирных жителей получили ранения, передает ТАСС.

    Кроме того, в результате обстрелов пострадали 21 жилой дом, один автомобиль и два объекта инфраструктуры.

    Всего было выпущено 92 боеприпаса.



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    2 июня 2024, 03:16 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла штаб артиллерийского дивизиона Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды шиитской милиции «Хезболла» нанесли ракетный удар по пограничному району Гаатон на севере Израиля, сообщила пресс-служба движения.

    «Бойцы исламского сопротивления атаковали израильские позиции в ответ на агрессивные нападения на мирные селения на юге Ливана», – приводит сообщение «Хезболла» ТАСС.

    Отмечается, что в результате атаки «неприятель понес потери в живой силе и технике».

    В районе Гаатон размещается штаб 411-го зенитно-артиллерийского дивизиона Израиля.


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    2 июня 2024, 02:42 • Новости дня
    В Белгородской области дрон ВСУ атаковал коммерческое здание

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Ивня Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал коммерческое здание. В результате атаки произошло возгорание кровли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет», – приводит слова Гладкова ТАСС

    Он сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

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