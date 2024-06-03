«Калашников» запустил производство дрона целеуказания «Гранат-4»

ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

Tекст: Денис Тельманов

«1 июня ударом ВКС России уничтожено одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Амур провинции Хомс», – приводит слова Попова ТАСС.



По его словам, за сутки беспилотники международной антитеррористической коалиции во главе с США шесть раз совершали полеты, несогласованные с российской стороной, нарушая при этом протоколы деконфликтации.

Также в районе Эт-Танф зафиксировано шесть нарушений со стороны американских истребителей и штурмовиков.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла точечные удары по позициям боевиков в Сирии, уничтожив два пункта их базирования.

Удары были нанесены по горным хребтам Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор. В этих труднодоступных районах укрывались боевики, которые ранее покинули зону Эт-Танф.