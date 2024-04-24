Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.18 комментариев
«Калашников» представил новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»
«Калашников» представил специалистам Минобороны новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»
Концерн «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный БЛА «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства, сообщили в пресс-службе концерна.
Как сообщили в пресс-службе, «Каракурт» является мини-разведывательным БЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Его особенность заключается в маневренности запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера, передает ТАСС.
Кроме «Каракурта», военные ознакомились с круглосуточным разведываетльным БПЛА СКАТ 350М, и системой подъема аппаратуры «Квазимачта», которая обеспечивает высокоскоростной обмен данными с наземной станцией информации (НСУ) по кабелю электропитания. Платформа способна работать в режиме радиомолчания, время полета – не менее 24 часов, также есть возможность выноса НСУ и оператора от точки висения БЛА на 500 метров.
Ранее спецназ Росгвардии навел удар по топливной базе ВСУ с помощью БПЛА «Скат 350М».