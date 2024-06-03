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Генерал ФРГ допустил применение Украиной Patriot над территорией России
Глава специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг допустил, что украинские войска будут использовать переданные Берлином зенитно-ракетные комплексы Patriot над российской территорией.
«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться в районе Харькова и над Россией. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут использовать страшные планирующие бомбы», – сказал Фройдинг телеканалу ARD, передает ТАСС.
Напомним, 31 мая Германия сняла запрет на использование поставленного ею оружия для ударов по территории России.