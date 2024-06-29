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    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы
    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ под Харьковом
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

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    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Наследие Римской империи может помочь миру

    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

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    29 июня 2024, 15:57 • Новости дня

    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении

    Украинский пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении

    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский офицер Олег Карпюк рассказал о сильном наступлении российских войск на Харьковском направлении, и призвал сослуживцев сдаваться ВС России, следует из видео Министерства обороны России.

    Младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, командир взвода 42-й бригады взят в плен на Харьковском направлении. По его словам, он был мобилизован с рабочего места из Владимирской фабрики гофротары в Волынской области. Из ТЦК он отправился в Ровно, далее проходил учебу в сжатые сроки. Он рассказал, что его перекинули сначала на Донецкое направление, а потом уже на Харьковское,  как бы «за Часовым Яром в полях», следует из видео Минобороны.

    По его словам, на Харьковском направлении очень много дронов, работают минометы, артиллерия, и активно наступают российские войска.

    Карпюк отметил, что позиции, куда перебросили его подразделение, были не оборудованы, пришлось «все делать с нуля». Причем, по его словам, подразделение многократно перебрасывали в районы, где отсутствовали укрепления, и новые позиции обустраивали заново.

    Его ранило в результате прилета FPV-дрона, и он был взят в плен бойцами ВС России, которые дали ему бинт, зеленку, йод, чтобы обработать рану.

    Карпюк отметил достойное отношение российских военнослужащих к нему и призвал сослуживцев сдаваться для сохранения жизни.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему прорыв ВС России на Харьковском направлении вызвал отставки на Украине.

    29 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    @ US Army/Sgt. Perla Alfaro

    Tекст: Александра Юдина

    Российские расчеты ПВО в зоне спецоперации изучают новейшую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить в одном из пакетов помощи, рассказал офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

    Известно, что Пентагон провел испытания новой ракеты, запустив ее с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. При том официально PrSM были приняты на вооружение сухопутных войск США в прошлом году, они со временем должны заменить ATACMS, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что PrSM – это баллистическая ракета, дальность ее полета составляет от 60 до 500 км.

    Также военный отметил, что ВС России умеют бороться с такими вызовами. По его словам, данных о новых ракетах пока немного, однако их давно изучают, в том числе в англоязычных источниках.

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    29 июня 2024, 07:59 • Новости дня
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    @ Елизавета Демидова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами атаки украинского БПЛА стали пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Атаке подвергся жилой дом в деревне Городище. В результате «сброса» еще два человека пострадали, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава региона в Telegram.

    Накануне сообщалось, что в Курской области сбили девять украинских дронов.

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    29 июня 2024, 03:25 • Новости дня
    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему

    Глава миссии МВФ на Украине Грей указал на опасность использования доходов от российских активов для помощи Киеву

    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему
    @ Forbes Middle East/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву может создать угрозу для международной валютной системы, следует из заявления главы миссии МВФ на Украине Гэвина Грея.

    Как заявил Грей, комментируя соответствующее решение G7, государства должны обеспечить «достаточную правовую основу» для подобных действий, чтобы не подвергать опасности работу международной валютной системы, передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

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    29 июня 2024, 05:34 • Новости дня
    Боец с позывным «Монтана» рассказал о заминированном ВСУ зайце
    Боец с позывным «Монтана» рассказал о заминированном ВСУ зайце
    @ YAKIV LIASHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Во время отступления на одном из участков фронта в зоне спецоперации украинские войска заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а после должен был взорваться, рассказал боец ВС России с позывным «Монтана».

    Как отметил «Монтана», российские саперы быстро поняли замысел противника и обезвредили смертоносную игрушку.  «Противник не брезгует вообще ничем», - приводит ТАСС слова российского бойца.

    По данным Минобороны, ВСУ при отходе минируют окопы, блиндажи, радиостанции, магазины от оружия, а также личные вещи. Такие мины, а также неразорвавшиеся снаряды, российские саперы стараются обезвреживать на месте, говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, 23 мая в Авдеевке нашли заминированные тела мирных граждан.


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    29 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    При ракетной атаке в Севастополе ранены три человека

    Развожаев: В Севастополе трое ранены при ракетной атаке

    При ракетной атаке в Севастополе ранены три человека
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Три человека получили осколочные ранения легкой степени тяжести в результате ракетной атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что все пострадавшие госпитализированы.

    Ранее в Севастополе системы ПВО уничтожили две воздушные цели.

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    29 июня 2024, 09:18 • Новости дня
    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине

    Responsible Statecraft: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине

    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом из-за неудач украинской армии в зоне спецоперации принимает опасные решения, обостряя отношения с Россией, пишет журналист Блейз Малли для Responsible Statecraft.

    Корреспондент указывает, что администрация Байдена на каждом этапе развития конфликта оценивала реакцию Москвы, прежде чем принимать более опасные решения, однако теперь данный процесс ускоряется, передает РИА «Новости».

    Малли также напомнил, что в самом начале конфликта Белый дом заявил о недопустимости отправки военных США на Украину, но постепенно менял свою позицию, особенно в вопросе определенного оружия. В частности,  Штаты отправили Киеву дальнобойное оружие, танки Abrams, кассетные боеприпасы.

    Публицист отмечает, что Белый дом разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по российской территории, а сейчас вообще ведутся разговоры об отправке на Украину американских подрядчиков.

    Ранее обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс заявил, что правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники.

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    29 июня 2024, 02:45 • Новости дня
    Украину встревожили дебаты Байдена с Трампом

    Вице-премьер Украины Стефанишина выразила обеспокоенность содержанием дебатов Байдена с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила обеспокоенность тем, что «Украина имела такое значение в дебатах» между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

    Стефанишина встревожена, что Украина оказывается в роли «заложника определенных предвыборных эмоций». При этом другие западные страны также оглядываются на США, передает ТАСС.

    Задержку с предоставлением помощи Киеву в Конгрессе США, результаты выборов в европейских странах, отношения с Венгрией Стефанишина назвала «комплексным опытом». По ее словам, разрабатываются меры, которые должны стать для Украины «щитом», они не позволят «просто так за 24 часа без Украины договориться с кем-либо про Украину».

    Напомним, 27 июня (в четыре утра 28 июня по московскому времени) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов на гонке.

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    29 июня 2024, 13:37 • Новости дня
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ обстрелян автобус во время эвакуации из Торецка (Дзержинска) в ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, по автобусу был открыт огонь из минометов, передает ТАСС.

    Кимаковский рассказал, что погибли по меньшей мере семь человек, несколько человек получили ранения.

    Ранее ВСУ были вынуждены оставить стратегические позиции около Торецка. Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.

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    29 июня 2024, 13:56 • Новости дня
    ВС России сбили украинский МиГ-29
    ВС России сбили украинский МиГ-29
    @ Николай Лазаренко/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ.

    Также было сбито 119 беспилотников, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, а также десять реактивных снарядов HIMARS, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 самолетов, 276 вертолетов и 26896 беспилотников.

    Ранее сообщалось, что при ракетной атаке в Севастополе ранения получили три человека.

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    29 июня 2024, 01:00 • Новости дня
    МВФ не стал рассматривать возможность реструктуризации долга Украины
    МВФ не стал рассматривать возможность реструктуризации долга Украины
    @ Wang Yiou/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Киева перед фондом, сообщил глава миссии организации на Украине Гэвин Грей.

    При этом Грей сообщил, что активизировались переговоры Украины с держателями гособлигаций страны для реструктуризации долга. МВФ полагает, что Киев будет предпринимать шаги в рамках своей «стратегии и завершит реструктуризацию в предстоящие недели», передает РИА «Новости».

    Напомним, Bloomberg сообщало, что США не договорились с Киевом о реструктуризации 20-миллиардного долга, первый раунд официальных переговоров о пересмотре условий долга ничем не закончился.

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    29 июня 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские войска освободили Шумы в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Шумы в ДНР

    Российские войска освободили Шумы в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Шумы в ДНР, а также продвинулись в других направлениях, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в районе Шумов подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады и 109-й бригады теробороны ВСУ.

    Потери противника составили до 360 человек, уничтожены две боевые бронемашины, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

    Наступление развивается и на других направлениях. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районе населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Культурное (Запорожская область), нанеся поражение 58-й мотопехотной бригаде и 102-й бригаде теробороны ВСУ.

    В ходе боев уничтожены до 135 украинских военных, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», боевая машина 122-мм РСЗО «Град» и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

    Кроме того, российскими войсками уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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    28 июня 2024, 16:36 • Новости дня
    Подписчики Зеленского возмутились поздравлением с Днем Конституции

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинцы возмутились поздравлением с Днем Конституции, которое «просроченный» президент страны Владимир Зеленский разместил на своей странице в соцсетях.

    «Нормы права вышли из чата», – пишут по этому поводу в комментариях к записи. Подписчики Зеленского напомнили, что он отменил президентские выборы, приводит RT.

    «Очень символично – в День Конституции людей в бусики паковать», – добавляет другой комментатор, ссылаясь на множество новостей из регионов Украины о том, как военкомы с применением силы мобилизуют украинцев.

    «Нормы права сейчас смеются – когда Зеленский соблюдал хоть что-то из этого документа?» – поинтересовался еще один комментатор.

    «Отмечаем, как ты вытер ноги о Конституцию?» – добавляют подписчики.

    Ранее один из авторов Конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник заявил, что в настоящее время единственной легитимной структурой является Верховная рада. Зеленский, по его словам, – нелегитимный руководитель страны.

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    29 июня 2024, 09:32 • Новости дня
    В Севастополе системы ПВО уничтожили две воздушные цели

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) Севастополя успешно отразила атаку, уничтожив две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что система ПВО отлично сработала, над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены две воздушные цели. Никто не пострадал.

    По словам очевидцев, в небе над городом были слышны звуки взрывов. Осколки от сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

    Губернатор поблагодарил военных за слаженную работу и профессионализм.

    Ранее в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий.

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    29 июня 2024, 15:11 • Новости дня
    В Генштабе ВС Белоруссии рассказали о ситуации на границе с Украиной

    В Генштабе ВС Белоруссии назвали непростой ситуацию на границе с Украиной

    В Генштабе ВС Белоруссии рассказали о ситуации на границе с Украиной
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка на границе с Украиной складывается непростая, однако явных провокаций пока не зафиксировано, заявил начальник Генерального штаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко.

    По его словам, обстановка непростая, однако мощных провокаций пока не произошло, благодаря тому здравому смыслу на всех уровнях коммуникации и взаимодействия, передает ТАСС.

    Муравейко добавил, что в данный момент четко просматриваются реальные вызовы и условия для того, чтобы произвести какие-либо манипуляции.

    «Держим руку на пульсе», – заверил глава Минобороны Белоруссии.

    Ранее стало известно, что ВСУ развернули системы разведки возле белорусской границы.

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    28 июня 2024, 22:49 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300 в Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил позиции ЗРК С-300 ВСУ в Великодолинском Одесской области, сообщило Минобороны России.

    Отмечается, что ОТРК «Искандер» нанес ракетный удар по вскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300ПС. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели. В результате удара были уничтожены радиолокационная станция, радиолокатор, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления, передает ТАСС.

    Напомним, накануне российские военные сбили девять украинских дронов в Курской области.


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