У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
В Германии назвали несбыточными слова Зеленского об условиях окончания конфликта
Требования президента Украины Владимира Зеленского в ходе выступления в бундестаге о важности завершить конфликт на условиях Киева и без компромиссов с Россией совершенно несбыточны, заявила на канале ZDF немецкий политик Сара Вагенкнехт.
По ее словам, давно прошло время компромиссов с Россией, в нынешних реалиях ожидать, что конфликт закончится на условиях Киева – иллюзия, передает РИА «Новости».
Также Вагенкнехт добавила, что в случае, если Запад будет продолжать ту же политику по Украине, то окажется на пороге большой войны в Европе.
Ранее в США призвали Зеленского принять предложение российского лидера Владимира Путина по Украине.
Напомним, президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.