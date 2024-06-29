Tекст: Александра Юдина

По ее словам, давно прошло время компромиссов с Россией, в нынешних реалиях ожидать, что конфликт закончится на условиях Киева – иллюзия, передает РИА «Новости».

Также Вагенкнехт добавила, что в случае, если Запад будет продолжать ту же политику по Украине, то окажется на пороге большой войны в Европе.

Ранее в США призвали Зеленского принять предложение российского лидера Владимира Путина по Украине.

Напомним, президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

