ВСУ за неделю потеряли 1560 военнослужащих под Харьковом

Кроме того, поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц иностранного производства, а также три станции радиоэлектронной борьбы «Нота», «Буковель-AD» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных и двух танковых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.

ВСУ потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 40 автомобилей, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть американского производства.

Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, а также 11 полевых складов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Южной группировки ВС России взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи.