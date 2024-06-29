Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.4 комментария
Системы ПВО сбили шесть украинских БПЛА в российских регионах
Российские системы ПВО сбили за ночь шесть беспилотников в Тверской, Брянской, Белгородской областях и Республике Крым, говорится в сообщении Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники при попытке киевского режима совершить террористические атаки на территории России, передает РИА «Новости».
Напомним, взрывотехники уничтожили четыре снаряда в акватории пляжа в Севастополе.