Взрывотехники уничтожили четыре снаряда в акватории пляжа в Севастополе

Tекст: Максим Попов

«Боеприпасы обнаружили на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения.

Отмечается, что водолазные работы по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов будут продолжены.

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар по пляжу «Учкуевка» в Севастополе ракетой ATACMS. В результате атаки были убиты три человека, в том числе двое детей. Очевидец удара поминутно описал события того дня.



