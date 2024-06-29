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Взрывотехники уничтожили четыре снаряда в акватории пляжа в Севастополе
Взрывотехники обезвредили четыре неразорвавшихся боеприпаса, которые были обнаружены на дне моря в районе пляжа «Учкуевка» в Севастополе, сообщило МЧС.
«Боеприпасы обнаружили на глубинах от двух до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения.
Отмечается, что водолазные работы по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов будут продолжены.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар по пляжу «Учкуевка» в Севастополе ракетой ATACMS. В результате атаки были убиты три человека, в том числе двое детей. Очевидец удара поминутно описал события того дня.