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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

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    27 июня 2024, 10:23 • Новости дня

    Очевидец удара по Севастополю поминутно описал события

    Очевидец удара в Севастополе: Между хлопками и разрывом кассет прошло 45 секунд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр, куда ВСУ 23 июня нанесли удар ракетой ATACMS с кассетной боевой частью, рассказал, как поминутно развивались события в день трагедии.

    По его словам, в 12 часов он пришел с сыном открыть кафе, жители Севастополя привыкли к учениям, но оповещения в этот день не было, передает РИА «Новости».

    Александр добавил, что люди спокойно лежали, когда в 12.15 послышались хлопки, при этом между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего 45 секунд.

    Он добавил, что в этот момент на пляже началась паника, число пострадавших на глаз установить было невозможно, но их было очень много, точно больше ста человек. Александр, который до открытия кафе был военным врачом, рассказал, что уже в 12.30 на пляж приехали скорая помощь, МЧС и ГАИ, что было быстро, учитывая удаленное расположение пляжа от города.

    Ранее водолазы нашли на пляже в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас.

    Напомним, ВСУ в воскресенье совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    24 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    В ЕС сочли «недостоверной» атаку ВСУ оружием НАТО по пляжу Севастополя
    В ЕС сочли «недостоверной» атаку ВСУ оружием НАТО по пляжу Севастополя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что ЕС считает «не достойной доверия» информацию российских властей о жертвах атаки по Севастополю с применением американских ракет ATACMS.

    Отвечая на вопрос об ударе оружием НАТО по мирным жителям Крыма, Стано заявил, что информация властей России о действиях Украины и их последствиях «имеют [для Брюсселя] достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия», передает ТАСС.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»

    В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»

    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».

    По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    25 июня 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано новое видео атаки ВСУ на пляж в Севастополе
    Опубликовано новое видео атаки ВСУ на пляж в Севастополе
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Из опубликованного видео ясно, что некоторые отдыхающие на пляже в Севастополе во время атаки ВСУ пытались укрыться от осколков в ближайшем кафе.

    После взрывов посетители заведения легли на пол, пытаясь спастись, затем в кафе забежали другие отдыхающие. Однако они быстро покинули заведение, бросившись на улицу, подальше от береговой линии, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Тelegram-канал Baza.


    Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя, при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек.

    Корреспондент газеты ВЗГЛЯД прибыл в город в день трагедии – и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

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    25 июня 2024, 00:55 • Новости дня
    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Постпред России Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Реакция Секретариата ООН на теракт в Севастополе, совершенный киевским режимом, демонстрирует двойные стандарты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Нас не удивляет, что западные СМИ предпочитают замалчивать эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют», – передает слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Небензи, еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен выступать против таких очевидных преступлений и нарушений международного права.

    До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил преступление, совершенное киевским режимом в Севастополе, а лишь ограничился констатацией факта.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения.


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    26 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности

    Командир Синявский: Рота Севастопольского ополчения перешла в режим готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности из-за обстрела пляжа украинскими боевиками, а также отработала схему экстренной связи, заявил командир роты Александр Синявский.

    По его словам, введен режим оперативной готовности, сегодня отрабатывались элементы связи, чтобы в момент тревоги рота была задействована в случае, если потребуется помощь, передает РИА «Новости».

    Синявский подчеркнул, что военные специалисты постоянно совершенствуют свои навыки в области тактической медицины и готовы оказать необходимую помощь по обеспечению медицинской безопасности.

    «Севастополь исторически никогда не был сломлен, поэтому жители города мужественно относятся к данным событиям. Победа будет однозначно за нами», – добавил он.

    Ранее водолазы нашли на пляже в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас.

    Напомним, ВСУ в воскресенье совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

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    24 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналисты должны спрашивать представителей официальных лиц США и Европы, зачем их правительства поддерживают убийство российских детей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков предложил журналистам задать вопрос пресс-секретарям глав правительств стран Европы и США, зачем их страны помогают убивать российских детей, передает ТАСС.

    По его словам,  вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, не может не иметь последствий, и время покажет, каких именно.

    Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о возможных действиях России в случае поставок дальнобойного западного оружия Западом Украине.

    Напомним, Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.

    Между тем, американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.

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    24 июня 2024, 14:24 • Новости дня
    Стало известно состояние пострадавших от ракетного удара ВСУ по Севастополю

    Мурашко: 14 пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю находятся в тяжелом состоянии

    Стало известно состояние пострадавших от ракетного удара ВСУ по Севастополю
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    14 человек, которые пострадали в результате ракетного удара украинских войск по Севастополю, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    По его словам, 14 человек остаются в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    Водолазы нашли на пляже в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас

    МЧС: В районе атакованных пляжей в Севастополе нашли неразорвавшийся боеприпас

    Водолазы нашли на пляже в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Спасатели обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас в акватории Севастополя после ракетного удара ВСУ по пляжам Учкуевка и Любимовка, сообщили в МЧС.

    Водолазы обследовали уже более двух гектаров морского дна из 6,5 запланированных. Обнаруженный боеприпас будет уничтожен на месте. Специалисты МЧС также осмотрели береговую линию в зоне удара. В работах задействованы 19 человек, четыре машины и одно плавсредство, сообщает канал «360».

    Напомним, ВСУ в воскресенье совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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    26 июня 2024, 08:44 • Новости дня
    Раненая жительница Севастополя рассказала, как спасла детей из-под обстрела

    Жительница Севастополя Владлена рассказала о спасении детей из-под обстрела ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Севастополя Владлена, получившая ранение ноги во время обстрела украинскими боевиками пляжа, рассказала, как смогла вывезти детей в безопасное место.

    По ее словам, первое, что они услышали – взрыв над головой, после чего ее крестник Ваня выбежал из воды и побежал под навес, передает РИА «Новости».

    Владлена добавила, что как только она зашла под навес, начали падать «шарики» (суббоеприпасы). Она добавила, что последний «шарик» упал недалеко от бара, где они прятались, у нее заложило уши, а в ноге остался осколок. Потом взрывы закончились, а рядом с ней оказались дети, мать которых ранило или убило.

    Она отметила, что активное участие в эвакуации оказал один из барменов кафе на пляже, а также официант заведения и спасатели. Кроме того, спустя короткое время люди начали приходить в себя и помогать друг другу.

    «Дети говорят – возьмите нас с собой. Мы без родителей. Я им говорю, у меня машина забита – пошли на руки на колени. Куда-нибудь сядем. И мы уехали оттуда. Только потом осознание пришло, что с нами случилось», – рассказал Владлена.

    Напомним, по данным Минобороны, в воскресенье киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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    25 июня 2024, 11:11 • Новости дня
    Ушаков назвал гибель отдыхающих на пляже в Крыму убийством

    Ушаков назвал гибель отдыхающих на пляже в Крыму из-за удара ракетами ATACMS убийством

    Ушаков назвал гибель отдыхающих на пляже в Крыму убийством
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Поддерживаемый Западом военный раж Киева принимает чудовищные формы, заявил в ходе «Примаковских чтений» помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, произошедшее – намеренное убийство отдыхающих на пляже в Крыму, передает ТАСС.

    Также Ушаков добавил, что «подхлестываемый Западом» военный раж Киева не утихает, напротив, принимает чудовищные формы.

    Напомним, официальный представитель ЕС Петер Стано выразил сомнение в достоверности информации о теракте в Севастополе, который был совершен с применением американских ракет ATACMS. Он отметил, что заявления российских властей о действиях Украины и их последствиях «не достойны доверия».

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    25 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    В МИД прокомментировали слова Подоляка об «отсутствии» в Крыму пляжей

    Спикер МИД Захарова прокомментировала слова Подоляка об «отсутствии» в Крыму пляжей

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что в Крыму «нет и не может быть пляжей».

    «Стопроцентная калька с немецко-нацистской концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного  международного терроризма, а начинка осталась прежняя – нацизм», – указала она в своем Telegram-канале.

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты». Он также отметил, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек, а в больницы Москвы из Севастополя отправили 14 пациентов.

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    24 июня 2024, 14:41 • Новости дня
    Путин спросил у Костина о работе ВТБ в Крыму, Донбассе и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем ВТБ Андреем Костиным поинтересовался, как расширяется сеть банка на территории Крыма, Донбасса и Новороссии.

    Путин, выслушав доклад о процессе расширения сети ВТБ на все регионы России за три года, уточнил, работает ли банк в Донбассе и Новороссии. По словам Костина, отделения ВТБ откроются в регионах уже в этом году, передает ТАСС.

    Глава ВТБ рассказал о планах поглощения крымского банка РНКБ для работы на полуострове под собственным брендом.

    «Очень хорошо», – похвалил Путин.

    Ранее Костин сообщал, что офисная сеть крымского банка РНКБ станет работать под брендом ВТБ с 2025 года.

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    26 июня 2024, 09:55 • Новости дня
    Захарова призвала психиатров изучить заявления советника Зеленского

    Захарова призвала психиатров изучить заявления советника офиса Зеленского Подоляка

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала юристов, историков и психиатров изучить слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму «не должно быть мирной жизни».

    В эфире радио Sputnik она выразила надежду, что это поможет понять, как человек может докатиться до таких высказываний.

    Захарова добавила, что киевский режим и администрация Зеленского ненавидят жителей Севастополя и Донбасса. По словам дипломата, это глубинная ненависть, которая никогда не пройдет, «если этим специализированно не заниматься».

    «Вот вам и ответ, о чем мы говорим, когда произносим слово денацификация», – отметила Захарова.

    Ранее Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

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    24 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на атаки в Крыму и Дагестане

    Песков: Путин соболезнует пострадавшим в результате атаки ВСУ на Крым и нападения в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим и потерявшим близких в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь и вооруженного нападения преступников в Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России глубоко скорбит и соболезнует всем потерявшим родных и близких в Крыму и Дагестане. Он добавил, что Путин в настоящее время не планирует выступать со специальным обращением к нации в связи с произошедшими трагедиями, передает ТАСС.

    Песков также добавил, что выводы о возможной связи атаки на Крым и терактов в Дагестане делать не следует до окончания следствия.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

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    27 июня 2024, 08:21 • Новости дня
    В Германии призвали США вспомнить о гибели девочки в Крыму в период выборов

    Tекст: Александра Юдина

    Американцам нужно вспомнить о гибели из-за удара ВСУ по пляжу Севастополя Лизы Кирнос во время президентских выборов в ноябре, заявил бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, девочка стала одной их тех малышей, которых президент США Джо Байден убил в Крыму американскими ракетами, передает РИА «Новости».

    Дотком добавил, что для удара по этому солнышку использовались американские дроны и спутники.

    «Вспомните о ней, когда будете голосовать на выборах президента в ноябре», – подчеркнул он.

    Ранее основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы ради реанимации рейтинга кандидата в президенты США Джо Байдена.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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