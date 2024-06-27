Очевидец удара по Севастополю поминутно описал события

Очевидец удара в Севастополе: Между хлопками и разрывом кассет прошло 45 секунд

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в 12 часов он пришел с сыном открыть кафе, жители Севастополя привыкли к учениям, но оповещения в этот день не было, передает РИА «Новости».

Александр добавил, что люди спокойно лежали, когда в 12.15 послышались хлопки, при этом между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего 45 секунд.

Он добавил, что в этот момент на пляже началась паника, число пострадавших на глаз установить было невозможно, но их было очень много, точно больше ста человек. Александр, который до открытия кафе был военным врачом, рассказал, что уже в 12.30 на пляж приехали скорая помощь, МЧС и ГАИ, что было быстро, учитывая удаленное расположение пляжа от города.

Ранее водолазы нашли на пляже в Севастополе неразорвавшийся кассетный боеприпас.

Напомним, ВСУ в воскресенье совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.