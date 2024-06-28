В Ростехе не приняли решение о проведении авиасалона МАКС в онлайн-формате

Tекст: Максим Попов

«Пока решения нет, но я думаю, в ближайшее время будет», – приводит РИА «Новости» слова Чемезова, после того как его спросили, есть ли планы провести авиасалон МАКС в онлайн-формате и возможно ли это технически.

Напомним, 25 июня правительство объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году.



