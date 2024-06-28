Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
В Ростехе не приняли решение о проведении авиасалона МАКС в онлайн-формате
Решение о проведении Международного авиационно-космического салона (МАКС) в онлайн-формате пока не принято, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Пока решения нет, но я думаю, в ближайшее время будет», – приводит РИА «Новости» слова Чемезова, после того как его спросили, есть ли планы провести авиасалон МАКС в онлайн-формате и возможно ли это технически.
Напомним, 25 июня правительство объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году.