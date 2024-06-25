Авиасалон МАКС в 2024 году официально отменили

WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа

WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа из британской тюрьмы

Tекст: Максим Попов

Отмечается, что Ассанж был освобожден из тюрьмы строгого режима утром 24 июня после того, как провел там 1901 день. Высокий суд Лондона отпустил его под залог. В этот же день Ассанж прибыл в аэропорт Станстед, откуда вылетел из Великобритании, передает ТАСС.

Также в WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с американским минюстом. Предполагается, что во время финального судебного заседания он должен признать свою вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны США.

Напомним, федеральный суд США назначил слушание по делу основателя WikiLeaks на 26 июня.



