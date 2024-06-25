Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Авиасалон МАКС в 2024 году официально отменили
Правительство России выпустило распоряжение, согласно которому Международный авиакосмический салон (МАКС) в этом году проводиться не будет.
Об этом сообщает ТАСС.
Слухи о переносе мероприятия, проведение которого было запланировано 23-28 июля 2024 года в подмосковном Жуковском, появились в мае этого года. В прошлом году авиасалон МАКС также не состоялся.