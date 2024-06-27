Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.2 комментария
ЕС и Украина заключили соглашение по безопасности
Евросоюз и Украина на полях саммита ЕС в Брюсселе подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева.
Со стороны Украины подпись в документе поставил президент страны Владимир Зеленский, который для этого прибыл в Брюссель, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах.