Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

  • Новость часаСредства ПВО сбили два БПЛА над Тверской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Байден получил удар от Обамы с совсем неожиданной стороны
    Хуситы заявили об успешном применении гиперзвуковой ракеты местного производства
    Врач рассказал о вреде обливания холодной водой
    Сборная Украины вылетела с Евро-2024
    Названа возможная причина схода поезда Воркута – Новороссийск с рельсов в Коми
    В США заявили о развороте Азии в сторону России
    Небензя обвинил Киев в гибели 192 российских детей
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    МИД Германии рекомендовал гражданам страны покинуть Ливан
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    7 комментариев
    27 июня 2024, 07:19 • Новости дня

    Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на четверг российская система ПВО успешно сбила семь беспилотников над Московской областью, Тверской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были ликвидированы четыре БПЛА над Тверской областью, два – над Московской областью и еще один был уничтожен над Белгородской областью.

    Ранее ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Смоленской областью.

    26 июня 2024, 09:47 • Новости дня
    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    @ Urs Flueeler/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участвовавшая в саммите по Украине в Швейцарии американская делегация крайне негативно оценила мероприятие, назвав его «кучей навоза», пишет Time.

    В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».

    Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».

    Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.

    Коментарии (17)
    26 июня 2024, 09:40 • Новости дня
    Кэмерон ответил Вовану и Лексусу на вопрос о приглашении Украины в НАТО

    Глава МИД Британии Кэмерон Вовану и Лексусу: Украина не будет приглашена в НАТО на саммите в июле

    Кэмерон ответил Вовану и Лексусу на вопрос о приглашении Украины в НАТО
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На саммите НАТО в июле Украина не получит приглашения в НАТО, сообщил пранкерам глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

    Кэмерон пообщался с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые в разговоре с ним представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

    Приглашения не будет, заявил британский премьер, пояснив, что «Америка его не поддержит».

    Запись разговора опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

    Ранее сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что США, обещая Украине членство в НАТО, демонстрируют запредельное двуличие. Вступление этой страны в альянс не соответствует интересам Вашингтона, говорит член Совфеда.

    Коментарии (9)
    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

    Коментарии (22)
    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

    Коментарии (18)
    26 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС

    Политолог Лукьянов: Вечно открытые двери превратят БРИКС в аморфное сообщество

    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Во вступлении в БРИКС заинтересованы многие страны, тем не менее четких принципов присоединения к организации до сих пор нет. Приостановка процесса принятия новых членов необходима для разработки критериев их дальнейшего вступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о паузе в присоединении новых государств к БРИКС.

    «Расширение БРИКС должно являться не столько количественным, сколько качественным изменением. Организация долгое время представляла собой объединение пяти крупных и независимых региональных центров. Однако желающих присоединиться к блоку становится все больше и больше. По этой причине критерии членства рискуют значительно размыться», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «БРИКС не может открывать двери для всех стран, поскольку это превратит организацию в аморфное сообщество. Для предотвращения подобного исхода необходимо составить четкие принципы вступления. Полагаю, что именно этим и будут заниматься все действующие участники объединения в период председательства России и, возможно, Бразилии», – отмечает собеседник.

    «Примеров успешного функционирования «дорожных карт» для вхождения в международные блоки достаточно много. Например, для присоединения к Европейскому союзу страна должна сначала получить статус кандидата, потом идут долгие переговоры, во время которых проверяется соответствие государства необходимым критериям», – подчеркивает он.

    «Процесс вступления в БРИКС может быть схожим с описанной процедурой, однако вряд ли он будет регламентирован столь же жесткими требованиями, как в случае с ЕС, в котором страны-участники передают часть своего суверенитета наднациональным органам. Тем не менее введения таких ступеней, как кандидат и наблюдатель, все-таки стоит ожидать», – акцентирует эксперт.

    «При этом у БРИКС нет центральных структур. Процесс адаптации новых членов происходит следующим способом: чиновники различных стран, отвечающие за определенные направления, встречаются и обсуждают дальнейшую совместную работу. Нельзя исключать, что институциональные органы все-таки будут созданы – это станет новым шагом в интеграции. Однако это никогда не было характерным для объединения», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее подавляющим большинством голосов стран БРИКС было решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав организации в два раза.

    Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени». Глава дипведомства РФ в ходе встречи с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул, что в объединении планируют реализовать концепцию стран-партнеров. По его мнению, это станет важным шагом перед полным членством в организации. «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», – отметил он.

    При этом интерес к БРИКС во всем мире неуклонно растет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в организацию. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.

    Турция также выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай. По его оценке, данный шаг поможет значительно расширить экономические возможности Анкары.

    Республика Зимбабве также готова вступить в БРИКС, сказала министр обороны государства Оппа Мучингури-Кашири. По ее словам, организация предлагает альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами и способствует экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.

    Кроме того, она выразила уверенность в возможности БРИКС противостоять доминированию западных держав. Она считает, что организация способна продвигать более сбалансированную глобальную повестку. Создаваемые в рамках блока механизмы сотрудничества она сочла эффективными для развития связей стран мирового большинства.

    Недавно заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал условие для вступления в организацию. «Для нас важно, чтобы страны, которые хотят присоединиться к БРИКС и стать нашими партнерами, не участвовали в политике незаконных санкций и ограничительных мер против других членов БРИКС, особенно против России», – подчеркнул он.

    Коментарии (9)
    26 июня 2024, 16:56 • Новости дня
    В Киеве сообщили о массовом возвращении украинцев на подконтрольные РФ территории

    В Киеве сообщили о массовом возвращении украинцев на подконтрольные России территории

    Tекст: Кристина Цыцура

    От 100 до 130 тыс. украинцев, которые покинули населенные пункты, возвращаются обратно в свои дома, сообщил украинский парламентарий Максим Ткаченко.

    По словам Ткаченко, иногда люди возвращаются вместе со всей семьей. Он отмечает, что одной из причин этого возвращения является отсутствие бесплатного жилья, предоставляемого украинскими властями, которое соответствовало бы нормальным условиям проживания, передает «Московский комсомолец».

    По словам депутата, съемное жилье на территориях, контролируемых Киевом и предоставляемое украинцам, уехавшим за границу, часто оказывается слишком дорогим.


    Коментарии (0)
    26 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза

    Лавров: В качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы

    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Происходит «эстонизация» Евросоюза, в качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы, сообщил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, печально, что уже определены наиболее ярые русофобы в качестве будущих руководителей структур Евросоюза, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что помнит период «финляндизации Европы», которая появилась после окончания холодной войны.

    «Везде отказались от идеологии. Мы помним, как у нас работали в большинстве правительственных институтов, в Центральном Банке иностранные специалисты, как решения принимались, в том числе и о приватизации», – подчеркнул глава МИД.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике.

    Коментарии (15)
    26 июня 2024, 13:57 • Новости дня
    Захарова: Очередной «контрнаступ» может обернуться для Киева небывалыми потерями
    Захарова: Очередной «контрнаступ» может обернуться для Киева небывалыми потерями
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последствия приуроченного к саммиту НАТО очередного украинского «контрнаступа» могут оказаться для Киева более катастрофическими, нежели после аналогичной авантюры, предпринятой год назад, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, появляются сообщения о планах Киева организовать накануне саммита НАТО очередной «контрнаступ», при этом прошлый «контрнаступ» превратился в «контрзаступ»и привел к очевидным последствиям для киевского режима, но, видимо, деньги прошли, заказ принят, передает ТАСС.

    Захарова добавила, что при этом на Банковой абсолютно не считаются с тем, что последствия этой авантюры могут оказаться еще страшнее катастрофических потерь, которые ВСУ понесли в ходе предыдущей аналогичной авантюры летом 2023 года».

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

    Коментарии (20)
    26 июня 2024, 07:56 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет Ил-76 с с освобожденными из украинского плена российскими военными в ходе обмена приземлился в Москве.

    Известно, что военнослужащие будут проходить в Москве лечение и реабилитацию, освобожденным их плена также будет оказана необходимая психологическая помощь, передает РБК.

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих.

    Коментарии (5)
    26 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    В киевском отеле Hilton нашли тело атташе посольства США

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве в гостиничном номере отеля Hilton был найден мертвым атташе посольства США, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, американский дипломат страдал от повышенного уровня холестерина. Личность умершего пока не раскрывается, известно, что на Украину он приехал 15 июня, передает РИА «Новости».

    Между тем посольство США на Украине официально подтвердило смерть дипломата. В комментарии дипмиссии уточняется, что госслужащий США «работал под руководством главы миссии в посольстве в Киеве», передает ТАСС.

    Ранее бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько, которая ранее занималась расследованием резонансных дел, и ее дочь Ярослава были найдены мертвыми в своих квартирах в Киеве.

    Коментарии (14)
    27 июня 2024, 00:38 • Новости дня
    Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым

    Оперная певица Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым и назвала расставание с певцом «трудным решением».

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе с певцом Юсифом Эйвазовым.

    «После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго», – передает «Газета.RU» официальное заявление пары, которое приводится в Austria Presse-Agentur (APA).

    Причины расставания пара не раскрывает.

    Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в 2015 году.

    Ранее сообщалось, что концерт Анны Нетребко отменен в Швейцарии. Выступление должно было состояться 1 июня в Люцерне, однако местные власти попросили отменить концерт.

    По их мнению, из-за «географической и временной близости выступления Нетребко к мирной конференции по Украине» возможна «угроза общественному порядку».

    Коментарии (4)
    26 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Шольц: НАТО не будет частью конфликта на Украине
    Шольц: НАТО не будет частью конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Одновременно ясно и мне важно констатировать: из-за того, что мы делаем, НАТО не будет частью конфликта», – приводит его слова ТАСС.

    Выступая в Бундестаге в преддверии саммитов ЕС и НАТО, Шольц заверил, что альянс «не переступит эту границу».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта.

    Коментарии (26)
    26 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода

    Подполье: В Харькове в районе авиазавода произошли два взрыва

    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары в район Харьковского авиазавода, произошли два сильных взрыва, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал со ссылкой на источники, что ВСУ расставили в черте Харькова тяжелую артиллерию, на севере города не работают коммерческие фирмы, закрыты банки, из которых вывезены все наличные деньги, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове.

    Коментарии (6)
    26 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева

    Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России

    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.

    Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.

    Коментарии (0)
    26 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    Энергетики Украины пожаловались на дефицит снарядов ПВО
    Энергетики Украины пожаловались на дефицит снарядов ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Основной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине стал дефицит снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, его слова приводит издание Kyiv Post.

    Он объяснил, что на каждую ракету ПВО поступает пять-шесть российских ракет, передает РИА «Новости».

    Сахарук добавил, что восстанавливать энергетическую инфраструктуру нет возможности, поскольку защитить отремонтированные подразделения не удастся.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие помощи Запада с системами ПВО повлечет разрушение украинской экономики.

    Коментарии (2)
    Главное
    При сходе с рельсов поезда Воркута – Новороссийск пострадали 70 человек
    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода
    В киевском отеле Hilton нашли тело атташе посольства США
    Пушков оценил сравнение США с СССР перед его распадом
    В Дагестане арестованы родственники экс-главы Сергокалинского района
    Суд заочно арестовал экс-ведущую «Вестей» Курбангалееву
    Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым

    Почему дешевеют новые автомобили

    Новые легковые автомобили неожиданно подешевели до 2,8 млн рублей в среднем по рынку, посчитал «Автостат». Хотя последние 10 месяцев средняя цена держалась выше 3 млн рублей после подорожания летом прошлого года. Что помогло снизить цены на автомобили этой весной и удастся ли сохранить этот тренд и дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    БРИКС столкнулся с проблемой роста

    БРИКС приостанавливает процесс принятия новых участников в организацию. Причина подобного решения – необходимость проработки критериев членства. Эксперты отмечают, что объединению предстоит выработать особую модель интеграции, качественно отличающуюся от аналогичных процедур в других международных блоках. Каким же условиям должны соответствовать будущие государства БРИКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Дагестану необходима нулевая терпимость к ваххабизму

    Власти Дагестана усиливают меры по профилактике экстремизма и терроризма. Личные дела всех руководителей будут подвергнуты ревизии, а в интернете начнут жестче пресекать деструктивный контент. Об этом объявил глава региона Сергей Меликов, который также раскритиковал ношение никаба в регионе. Почему Дагестан не может справиться с проблемами экстремизма с середины 90-х годов и какие меры дадут реальные результаты по борьбе с терроризмом? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»

    Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............