  • Новость часаЛавров: Теракты в Крыму и Дагестане могли быть синхронизированы
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    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    8 комментариев
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

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    25 июня 2024, 15:21 • Новости дня

    Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

    Путин по телефону обсудил с Эрдоганом теракты в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров передал президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

    Эрдоган заявил Путину, что Турция выступает против всех форм терроризма и с ненавистью осуждает теракты, сообщили в канцелярии турецкого президента, передает ТАСС.

    Кроме того, глава Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате нападения боевиков в Дагестане и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия к завершению всех конфликтов в регионе.

    По информации пресс-службы Кремля, главы государств договорились продолжить координацию по борьбе с терроризмом.

    Ранее в МИД Турции сообщили, что Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в ближайшие дни.

    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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    24 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Лавров: Россия не ведет тайных переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не ведет ни с кем каких-либо «подпольных переговоров» по теме конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

    Лавров подчеркнул, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе, передает ТАСС. Переговоры также невозможны, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил руководству страны вести диалог с Москвой, добавил министр.

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашингтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    25 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, но найти посредника для доверительного диалога достаточно непросто. Однако Россия, благодаря долгой истории сотрудничества с еврейским государством и нейтральному отношению к текущему конфликту, может стать подходящим кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в ХАМАС призвали сделать РФ гарантом прекращения огня в Газе.

    «Сегодня Израиль стал еще одной ареной борьбы между Россией и США. Стороны занимают взаимоисключающие позиции. Американцы поддержали еврейское государство, в то время как Москва придерживается нейтралитета, который, по мнению Тель-Авива, все же немного склоняется в пользу ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «При этом у движения нет другого выхода, кроме как использовать в качестве посредника Россию. Ранее эту роль исполнял Катар, однако за все время конфликта в Газе значимых успехов ему достигнуть не удалось. Осталось не так много государств, готовых помочь сторонам в вопросе достижения мира. Тем не менее в поисках договоренностей заинтересованы все участники противостояния. Поэтому необходимость в медиаторе присутствует», – отмечает он.

    «Другие арабские страны, которые поддерживают ХАМАС, вряд ли смогут заменить Катар. Долгое время в качестве посредника рассматривалась Турция, но между ней и Израилем существует достаточно тяжелая история взаимоотношений, поэтому вряд ли переговоры с ее участием закончились бы успешно», – подчеркивает собеседник.

    «Однако у России имеются огромные шансы на то, чтобы уладить конфликт в Газе. Между Москвой и еврейским государством существует долгая история сотрудничества, что может помочь в переговорах. Тем не менее Вашингтону не понравится назначение ее посредником. Хотя, скорее всего, США будут вынуждены согласиться с данным фактом, так как последнее слово в этом вопросе принадлежит противоборствующим сторонам», – резюмировал Ципис.

    Ранее в ХАМАС заявили, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна стать Россия. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. По его словам, Москва заняла справедливую позицию, которая приемлема для всех сторон. При этом Штаты, очевидно, полностью находятся на стороне Израиля.

    «Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос», – сказал он. Представитель ХАМАС также отметил, что Россия планирует организовать новую встречу региональных фракций в Москве по вопросам формирования единого правительства. Марзук уточнил, что ясность по срокам проведения съезда может появиться после визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ.

    Напомним, в феврале представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства, чтобы противостоять внешним силам, в первую очередь США. Кроме того, собравшиеся выступили с осуждением атаки израильских сил на окраины города Газы. Также участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Фракции выразили благодарность России за поддержку дела Палестины, сообщает ТАСС. В заявлении они также отметили «позитивную и конструктивную» атмосферу, царившую на встрече в Москве, и выразили готовность продолжать диалог.

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    24 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    МИД Турции: Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Турции Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Астане, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Он отметил, что в ближайшее время может состояться встреча двух лидеров в Астане, передает ТАСС.

    Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.

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    25 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва пока не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом, несмотря на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, атмосфера доверия между Россией и Западом разрушена, передает ТАСС.

    При этом Песков отметил, что кроме подобных робких заявлений нет никаких предпосылок для нормализации диалога.

    Представитель Кремля добавил, что Россию обманули во время заключения Минских соглашений, а это, в свою очередь, имеет «свои последствия».

    Напомним, Макрон в подкасте Generation Do It Yourself заявил, что продолжил бы контакты с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что не говорил с президентом России в последние месяцы, однако не исключает возможность разговора на ту или иную тему.

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    24 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал важным обнародование предложений Путина по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан оценил предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.

    Фидан счел важным обнародование российским лидером условий для поисков мирного решения по Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Фидан в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина.

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    24 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    Мирзиеев по телефону выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с террористическими актами в Дагестане.

    Мирзиеев в беседе с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате нападения террористов, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Мирзиеев направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Дагестане.

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    25 июня 2024, 07:33 • Новости дня
    Система ПВО сбила 30 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

    Минобороны: Система ПВО сбила 30 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 30 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской и Воронежской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО перехватили и уничтожили 29 дронов ВСУ над территорией Белгородской области и один – над территорией Воронежской области.

    Уточняется, что все беспилотники были уничтожены на подлете к российским объектам инфраструктуры. Пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что шесть украинских беспилотников атаковали город Строитель в Белгородской области.

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    25 июня 2024, 09:32 • Новости дня
    Кремль: Путин пока не планирует контакты с Вучичем

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин не планирует контактов с главой Сербии Александром Вучичем, сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Ушакова на полях международного форума «Примаковские чтения» спросили о возможных контактах между Путиным и Вучичем на фоне сообщений о попадании на Украину сербского оружия, проданного странам Запада.

    Пока такие контакты не планируются, уточнил помощник президента, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков подтвердил, что Путин 27 июня в Москве проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Ранее Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

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    25 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин: Мирная инициатива России способна остановить конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. Это подчеркнул в своем приветствии участникам X Примаковских чтений президент Владимир Путин, его обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Путин выразил уверенность в том, что во время чтений должное внимание будет уделено российскому «предложению по мирному разрешению украинского кризиса».

    «Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», – передает ТАСС обращения президента.

    Напомним, ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    МИД России назвал это предложение самой реалистичной основой для мирного урегулирования.

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    25 июня 2024, 08:00 • Новости дня
    Марочко заявил о ежедневных подрывах жителей Харьковской области на минах ВСУ

    Марочко заявил о ежедневных подрывах мирных жителей Харьковской области на минах ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Харьковской области продолжают гибнуть из-за хаотичного минирования украинскими военными территории региона, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, практически ежедневно в местные лечебные заведения доставляют людей с различными минно-взрывными травмами, более 90% из которых получены на относительном удалении от линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что ВСУ минируют не только приграничные территории, но и дороги, жилые кварталы, поля и леса, не заботясь о безопасности мирных жителей.

    Более того, военный отметил, что Киев стремится выдать эти взрывы за обстрелы со стороны Российской армии.

    Ранее группировка «Север» ВС России нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.

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    25 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Ушаков: Заявление Путина и Ким Чен Ына указывают на плотную координацию

    Tекст: Александра Юдина

    Совместное заявление президента Владимира Путина и председателя государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ына предусматривает дальнейшую плотную координацию действий Москвы и Пхеньяна на международной арене, заявил в ходе форума «Примаковские чтения» помощник главы государства Юрий Ушаков.

    По его словам, принятое после переговоров совместное заявление двух лидеров содержит указание на амбициозные цели и долгосрочные ориентиры развития комплекса двухсторонних связей, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что заявление также предусматривает плотную координацию действий обеих стран в будущем.

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

    На Западе такой шаг России и Северной Кореи сочли тревожным предупреждением, а в Китае обрадовались укреплению отношений России и КНДР.

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    25 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Кремль: Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ШОС 3-4 июля в Астане, в рамках мероприятия глава государства намерен провести ряд двусторонних переговоров, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков, выступая на форуме «Примаковские чтения», назвал ШОС влиятельной и важной организацией, передает ТАСС.

    Также Ушаков сообщил, что Путин не планирует контактов с главой Сербии Александром Вучичем.

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    25 июня 2024, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал организацию энерго- и газоснабжения приоритетом для Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Первоочередными задачами для Херсонской области являются газоснабжение, энергоснабжение и строительство жилья, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

    «Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, но потом и промышленное строительство», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также указал Сальдо на то, что «жилищное строительство нужно, восстановление инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, ЖКХ». «Сети нужно развивать».

    Путин и Сальдо обсудили ход сельскохозяйственных работ. Губернатор рассказал, что посевы в этом году дадут в общую корзину России большой урожай.

    Сальдо заверил Путина, что в этом году геническую агломерацию обеспечат газом, «Черноморнефтегаз» совместно с Газпромом разработает программу доведения давления газопровода до домовладений.

    Также он сообщил, что план по восстановлению дорожной сети Херсонской области на этот год перевыполнен.

    Ранее сообщалось, что Путин во вторник встретится с Сальдо.

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    25 июня 2024, 14:09 • Новости дня
    В Кремле анонсировали встречу Путина с Сальдо

    Песков анонсировал встречу Путина с Сальдо

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча состоится в Кремле, сообщил Песков, передает ТАСС.

    Кроме того, глава государства во второй половине дня проведет международный телефонный разговор, добавил представитель Кремля.

    На прошлой неделе Путин провел встречу с главой Подмосковья Андреем Воробьевым.

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